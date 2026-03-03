La Policía de la Ciudad detuvo a 14 personas, ocho de ellas con abundantes antecedentes delictivos, durante 13 allanamientos realizados en los barrios 1-11-14, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita. En los procedimientos se secuestraron cocaína, pasta base, marihuana y tusi, además de armas de fuego, municiones de distintos calibres y dinero en efectivo. Uno de los detenidos acumulaba 35 antecedentes penales y, en conjunto, los 14 imputados sumaban 64 registros previos. Entre ellos había un hombre que cumplía una medida de monitoreo electrónico en el marco de una causa por homicidio agravado. También se identificaron personas con antecedentes por comercialización y tenencia de drogas, robos simples y agravados, resistencia y atentado contra la autoridad, lesiones y portación de armas, entre otras causas. Durante los 13 allanamientos se incautaron 400 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, marihuana, otras sustancias y dinero en efectivo. El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, afirmó que “en la Ciudad hay una decisión política de combatir al narcomenudeo. Para ello aplicamos una estrategia que consiste en trabajar fuertemente todos los días para terminar con esta actividad al sacarles el financiamiento secuestrando drogas y dinero e impedir su funcionamiento. Esto se hace con presencia policial, investigación y firmeza”. Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte y Sur y se concretaron en inmuebles ubicados en César Díaz al 2900, Pavón al 1100, Salta al 1400 y 1500 y Adolfo Alsina al 2900, además de tres objetivos en la 1-11-14, en las manzanas 3 y 4 del Barrio Illia y otro en Alvarado 2312. Los operativos fueron ordenados por dos magistrados en causas distintas que tuvieron como objetivo desarticular establecimientos donde se comercializaba droga. En siete allanamientos realizados en Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita se detuvo a cuatro personas, en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2025, que reunió pruebas sobre una organización que utilizaba bares y comercios de la zona como cobertura para el acopio y la venta de cocaína, un dato que llamó la atención de los investigadores. En esos procedimientos, efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte secuestraron 54,1 gramos de cocaína fraccionada en distintas modalidades, 20,9 gramos de marihuana, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos, una caja con municiones, cuatro celulares y 228.420 pesos en efectivo. Los imputados, de 32, 35 y dos de 44 años, registraban 50 antecedentes por causas previas, entre ellas infracción a la Ley 23.737, robos simples y agravados, atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, lesiones y amenazas. El hombre de 35 años concentraba 35 antecedentes, incluyendo una elevación a juicio vigente, procesamientos con prisión preventiva y condenas por robo. En otra causa se produjeron siete detenciones tras tres allanamientos en el barrio 1-11-14, donde se desmanteló una vivienda utilizada como búnker con salida directa a la vía pública. La investigación había comenzado en agosto de 2025. Los detenidos fueron cuatro hombres y tres mujeres, de entre 21 y 38 años. En ese operativo se incautaron aproximadamente 300 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, nueve bolsas de tusi (11,1 gramos) y marihuana en envoltorios. También se secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, cargadores, municiones calibre 9 milímetros y calibre 40, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento, un cuaderno con anotaciones, teléfonos celulares y dinero en efectivo. De los siete detenidos en la 1-11-14, cuatro sumaban 14 antecedentes. Dos de ellos concentraban las causas más relevantes, con 10 registros vinculados a infracción a la Ley 23.737, robos agravados, pedidos de captura y medidas judiciales vigentes. Uno de ellos, de 22 años, cumplía una medida de monitoreo electrónico dispuesta en una causa por homicidio agravado. Los otros dos presentaban antecedentes por robo, tenencia de estupefacientes y una causa judicial en trámite consignada en los sistemas oficiales. En una tercera causa, en Barracas, se realizaron tres allanamientos que derivaron en la detención de tres mujeres y el secuestro de 46 gramos de cocaína. Allí se investigaba un punto de venta que funcionaba las 24 horas en un departamento dedicado al narcomenudeo. En los procedimientos realizados en Constitución y Barracas intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, con actuaciones delegadas en la UFEIDE, a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martin. En el caso de los allanamientos en el barrio 1-11-14, las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, también con intervención de la UFEIDE.