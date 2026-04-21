La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 21 de abril de 2026 en México es de 17.31 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.07% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.32 pesos y un mínimo de 17.29 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.30%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.40%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos, intercalados con tres aumentos y dos períodos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en la moneda. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.80%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso en esta ocasión. Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su valor al alza, lo que merece un seguimiento cercano. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".