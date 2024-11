Dengue: los mosquitos fluorescentes que los enfrentarán, ¿cómo reconocerlos?

La llegada del verano, las altas temperaturas y las lluvias, marcan el inicio de la temporada de mosquitos, responsables de la transmisión de diversas enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

En este contexto, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) anunció la liberación de miles de estériles en el sur del Conurbano Bonaerense , como parte de un acuerdo con el municipio de Ezeiza.

¿Cómo harán para combatir el dengue en el Conurbano Bonaerense?





Bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el proyectó tendrá inicio a finales del mes de noviembre . Consistirá en la liberación de unos 80 mil mosquitos macho estériles con el objetivo de controlar la población de Aedes Aegypti.

El Barrio Uno de Ezeiza fue elegido para la prueba piloto de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) por su cercanía al Centro Atómico. (Archivo)

En diálogo con la agencia de Noticias Argentinas (NA), Marianela García Alba, bióloga a cargo del Proyecto Control Ecológico de Mosquitos, explicó que "si bien esto genera en la población un poco de ansiedad es importante no matarlos; por eso se liberan de forma inundativa para que sean mayor cantidad de la población silvestre para que ellos puedan realizar efectivamente su trabajo de encontrar una hembra, copular con ella y de esta manera controlar la población" .

Los mosquitos presentan un color naranja o verde fluorescente y al no picar ni transmitir ninguna enfermedad, no representan un peligro para la sociedad.

Técnica del Insecto Estéril, ¿qué es y para qué sirve?



La Técnica del Insecto Estéril (TIE) es utilizada para controlar aquellos insectos que se convirtieron en plagas por su ciclo de reproducción particular en el que la hembra es fecundada sólo por un macho.

Esta característica dio lugar a un método de control de plagas basado en la irradiación de las larvas de estas especies , criadas en insectarios con ese propósito, lo que provoca que los machos sean estériles.

La CNEA tiene previsto realizar más liberaciones piloto de mosquitos en distintas regiones del país. (Archivo)

Hasta el momento, esta técnica era utilizada en nuestro país para el control de la mosca del Mediterráneo o la mosca de la fruta , pero ahora se busca implementarla también para el control de mosquitos transmisores de enfermedades como zika, dengue y chikungunya.

"Se realiza en machos porque en el género Aedes no pican y, en particular en todos los mosquitos; la hembra es la única que puede picar ya que necesita sangre para el desarrollo de los huevos. Por esta razón podemos pensar en esta técnica debido a que este macho es inerte y no puede transferir estos virus" , indicó la experta.