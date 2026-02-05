Un fuerte avance en materia de ciencia y tecnología fue el desarrollo de las Inteligencias Artificiales, que ahora están disponibles al público tanto de manera gratuita como con una suscripción. En 2025 aumentó exponencialmente su utilización; sin embargo, los expertos en salud mental advirtieron sobre los problemas causados por los chatbos de IA en personas con delirio. Si bien las Inteligencias Artificiales llegaron a mano de los seres humanos para simplificar parte de la vida en algunos aspectos, también trajo una gran cantidad de problemas. Sobre todo, en personas que tienen síntomas como el delirio. En Estados Unidos, la psicóloga Julia Sheffield, especializada en tratar personas con delirios, dio a conocer diferentes casos de sus pacientes, quienes le comentaron sus conversaciones con chatbots de Inteligencia Artificial. Lo primero que hay que entender de las personas con delirio tienen creencias firmes que no coinciden con la realidad y que las puede defender, aunque no tenga una prueba firme. En este sentido, lo que recalcó la psicóloga en diálogo con The New York Times fue: “Es como si la IA colaborara con ellos para ampliar o reforzar sus creencias inusuales”. Sheffield dio varios ejemplos: una mujer que creyó que una pareja sentimental le enviaba mensajes espirituales en secreto, un hombre que pensó que descubrió un invento que cambiaría el mundo e incluso una mujer que se convenció de que las empresas estaban conspirando para que el gobierno la investigara, luego de que ChatGPT la validara sus preocupaciones. Este último caso se trató de una mujer sin antecedentes de enfermedad mental. Cada vez es más el número de personas norteamericanas que padecen este problema, el cual es toda una novedad para los profesionales de la salud. Este año, uno de los desafíos es saber cómo tratarlos porque en muchos casos se agravan los sentimientos de aislamiento o ansiedad en los pacientes. Varios psiquiatras afirmaron que una amplia gama de factores puede combinarse como, por ejemplo, la depresión, la falta de descanso o la predisposición genética, y llevar a la persona a la psicosis. Cabe destacar que no todos los casos son negativos, muchas de las personas con delirio pudieron comprender sus diagnósticos con la ayuda de los chatbots o la utilizan para practicar técnicas aprendidas en terapia. Sin embargo, en algunas ocasiones esto llegó a situaciones de extrema emergencia como pensamientos suicidas e incluso psicosis. En este marco el dueño de ChatGPT, OpenAI, recibió, por lo menos, 11 denuncias en las que se acusa a los chatbots de causar daños psicológicos en personas que tuvieron lesiones personales o muerte por negligencia. El director general de OpenAI, Sam Altman, se refirió al tema y señaló que “un porcentaje muy pequeño de usuario en estados de fragilidad mental pueden tener problemas graves”. Por estos motivos las empresas de Inteligencia Artificial integran expertos en la salud mental a sus equipos para mejorar las interacciones persona-computadora, aunque se trata de una problemática moderna sin precedentes y que podría afectar a más usuarios si no se toman medidas a tiempo.