Las duchas con agua fría pasaron de ser una práctica incómoda a convertirse en una tendencia vinculada al bienestar. En este marco, un reciente estudio confirmó que la exposición al frío podría tener efectos inmediatos en la salud emocional. La evidencia sorprendió incluso a los investigadores, ya que los resultados mostraron mejoras rápidas en el estado de ánimo, incluso con pocos minutos de contacto con el agua. La investigación fue realizada en el Reino Unido por científicos de la Universidad de Chichester y publicada en la revista Lifestyle Medicine. El trabajo analizó a 121 voluntarios, en su mayoría jóvenes con síntomas leves de depresión. Durante el experimento, los participantes se expusieron a agua fría (alrededor de 13,6 °C) durante distintos períodos: 5, 10 y 20 minutos. Los científicos identificaron varios mecanismos detrás de este efecto: Más allá del impacto emocional, esta práctica viene siendo estudiada por sus efectos generales en el cuerpo: Además, dentro de la hidroterapia, el contraste entre agua fría y caliente se usa hace años para estimular el organismo y mejorar la recuperación física. No necesariamente. Los especialistas advierten que el agua fría no reemplaza completamente a la caliente, sino que puede complementarla. Por ejemplo: Por eso, muchas recomendaciones apuntan a alternar temperaturas o terminar la ducha con unos segundos de agua fría. Para quienes quieren probar, los especialistas sugieren hacerlo de forma progresiva: