¿Es feriado el 12 de octubre? El Gobierno confirmó si se traslada o se trabaja

El 12 de octubre de cada año es feriado en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, en esta oportunidad la efeméride coincide con un día domingo, ¿qué definió el Gobierno?

Miles de argentinos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo del año, para aprovechar varios días consecutivos de descanso. En este marco, el Ejecutivo nacional confirmó que agregarán uno en el décimo mes.

Se traslada el feriado del 12 de octubre: qué definió el Gobierno





A través de la Resolución 139/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno definió trasladar el feriado del 12 de octubre (que caía domingo) al viernes 10 de octubre.

De esta manera, se tratará del único fin de semana largo del mes con tres días consecutivos de descanso, del 10 al 12 de octubre.

"Se estima conveniente trasladar el feriado del día 12 de octubre al viernes 10 de octubre del presente año ", resolvieron y explicaron que tiene como fin "estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional" .

Nuevo feriado en Argentina.

Vale destacar que, anteriormente, el Gobierno había habilitado la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en día de fin de semana se puedan mover en el calendario, de acuerdo al decreto 614/2025.

Allí, determinó que los feriados trasladables " cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación".

Próximos fines de semana largos en Argentina



Cabe destacar que en septiembre no habrá descanso extendido. Los próximos serán a partir de octubre 2025:

Vienes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Feriado trasladable)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Feriado trasladable) Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos

: día no laborable con fines turísticos Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Calendario Completo de Feriados 2025 - Segundo Semestre

Feriados inamovibles restantes:

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín 12 de octubre : Día de la Diversidad Cultural -se traslada al viernes 10-

: Día de la Diversidad Cultural -se traslada al viernes 10- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables con fines turísticos: