Es oficial: el Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá fin de semana largo

El Gobierno confirmó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10 y de esta manera, se hizo oficial un nuevo fin de semana largo con el fin de " impulsar la actividad turística ".

A través de la Resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, anunció la medida sobre el próximo asueto a nivel nacional basada en la nueva normativa que permite mover los feriados que caen sábado o domingo .

¿Qué pasó con el feriado del 12 de octubre?

El Gobierno ya había anunciado en un decreto anterior que la cartera a cargo de Francos estaba facultada por ley a mover los feriados que cayeran un sábado o domingo para el lunes o viernes, según su criterio.

De esta forma, la nueva medida confirmó el fin de semana largo por el 12 de octubre, que será un domingo, y se adelantará al viernes 10 para dar lugar a un descanso de 3 días que busca promover el turismo.

Esta decisión se tomó luego de una recomendación por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes , que argumentó la conveniencia de estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos de la economía.

De esta manera, el fin de semana largo de octubre será desde el viernes 10 hasta el domingo 12, con el objetivo de que más personas puedan aprovechar el descanso y al mismo tiempo, se reactive el movimiento en destinos turísticos y comercios locales.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado del trimestre a nivel nacional fue el domingo 17 de agosto, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General San Martín , pero como cayó un día no laborable se movió al viernes 15 de agosto.

Además de la confirmación del feriado del 12 de octubre que se movió al viernes 10, los argentinos tendrán una jornada de descanso extendida en el onceavo mes del año que será de 4 días por el puente del 24 de noviembre .

Feriados inamovibles 2025.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

12 de octubre : Día de la Diversidad Cultural.

: Día de la Diversidad Cultural. 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

La próxima jornada de descanso de 3 días será efectivamente la del 12 de octubre, ya septiembre no tiene feriado. Por otro lado, los argentinos también tendrán dos fines de semana largos más.

Fines de semana largo restantes de 2025