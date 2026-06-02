Miles de argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado para poder disfrutar de un descanso extendido o una escapada.

Desde el Gobierno confirmaron el traslado del asueto del miércoles 17 al lunes 15 para formar un fin de semana largo a nivel nacional.

Decretan feriado el lunes 15: quiénes podrán aprovechar el finde XL

El miércoles 17 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

El calendario de feriados indica que se trata de un feriado trasladable, por lo que se pasará al lunes 15. “Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior”, indica la normativa.

Al tratarse de una celebración a nivel nacional, todos los trabajadores podrán disfrutar del finde XL. En caso se asista al centro laboral, se deberá percibir una doble remuneración.

Feriado Argentina.

Por qué no se traslada el feriado del 20 de junio

A diferencia del asueto del 17 de junio que se trasladó, el del 20 cae sábado. La normativa vigente explica que “los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”.

Sin embargo, desde el Gobierno no anunciaron un traslado para unirlo al fin de semana.

Cómo sigue el calendario de feriados en Argentina

Una vez culminadas ambas fechas, se deberá esperar al jueves 9 de julio, fecha en donde se conmemora el Día de la Independencia. En este contexto, se declaró día no laborable con fines turísticos el viernes 10 para formar un fin de semana de cuatro días.

Más adelante, seguirá de la siguiente manera: