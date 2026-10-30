En esta noticia Los mensajes y recuerdos en el cumpleaños de Maradona

A pesar de que falleció hace casi seis años, el recuerdo de Diego Armando Maradona se mantiene intacto en la memoria popular argentina. Cada 30 de octubre, miles de fanáticos, clubes, directores técnicos y exfutbolistas expresan su afecto al astro argentino en la fecha de su cumpleaños. .

En este nuevo aniversario, las redes volvieron a inundarse de imágenes, anécdotas y dedicatorias cargadas de nostalgia, ya que la figura del histórico capitán y campeón del mundial 86 une a diversas generaciones.

Los mensajes y recuerdos en el cumpleaños de Maradona

El entorno más cercano del Diez encabezó los homenajes con publicaciones de profundo valor sentimental en sus perfiles oficiales. Sus hijas lideraron los saludos familiares al recordar el impacto de su legado y el amor cotidiano que las une a su padre.

“Te extraño cada día más y te celebro siempre, feliz cumple papá”, escribió Dalma Maradona junto a una foto histórica de su infancia.

Por su parte, Oscar Ruggeri recordó a su compañero de concentraciones con un afectuoso mensaje sobre la unión del equipo del 86. Además, Claudio Paul Caniggia compartió una postal de sus festejos inolvidables para reafirmar la hermandad que los unió dentro y fuera de la cancha.

Amigos y familiares saludaron a Maradona por su cumpleaños. Redes sociales

A su vez, figuras e ídolos del fútbol internacional se sumaron a la conmemoración con sentidas palabras dedicadas al crack argentino. Amigos entrañables como el preparador físico Fernando Signorini destacaron la esencia humana y la pasión única que transmitió a lo largo de su carrera.

También, instituciones deportivas y futbolistas de distintas latitudes mantuvieron viva la llama de la leyenda albiceleste durante todo el día. Los mensajes destacaron de forma unánime que el impacto deportivo del astro trasciende las barreras del tiempo y del espacio.