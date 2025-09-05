Edición: Argentina
Cuenta DNI revive el descuento en carnicerías: estos días se podrá comprar carne más barata con el Banco Provincia

La billetera digital del Banco Provincia confirmó que este beneficio regirá durante dos sábados de septiembre. ¿Cuándo es y cómo aprovecharlo?

En esta noticia

El Banco Provincia decidió celebrar su aniversario en el mes de septiembre con nuevos descuentos y promociones a través de Cuenta DNI. Entre ellos, uno de los más usados por los bonaerenses: el de las carnicerías.

Durante dos días de septiembre se podrá comprar carne más barata con el descuento de la billetera digital del Banco Provincia. ¿Cuándo es y cómo aprovecharlo?

Este mes habrá dos jornadas de ahorro en carnicerías. Los sábados con promoción confirmados son:

  • sábado 6 de septiembre
  • sábados 20 de septiembre

Durante estos dos días, en carnicerías, granjas y pescaderías habrá 35% de descuento, con un tope de $ 6 000 por sábado.

Para obtener el máximo ahorro, la compra debe ser de $ 17.000. Si el gasto es menor, el reintegro será el porcentaje correspondiente.

¿Qué carnicerías aceptan Cuenta DNI?

La mayoría de las carnicerías de barrio, granjas y pescaderías están incluidas en el beneficio. Sin embargo para verificarlo se deberá:

  • Consultar en el local si aceptan pagos con Cuenta DNI.
  • Buscar carteles identificatorios en la vidriera.
  • Verificar si tienen habilitado el pago con QR o Clave DNI.

Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos de septiembre 2025

Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:

  • Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $ 8000 por persona, que equivalen a $ 26.700 en consumos.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $ 6000 por sábado, que se alcanzan con $ 17.000 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4000 por viernes, que equivalen a $ 20.000 en consumos.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000 en consumos).
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (representa un consumo de $ 30.000).
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
