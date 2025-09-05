Cuenta DNI revive el descuento en carnicerías: estos días se podrá comprar carne más barata con el Banco Provincia

El Banco Provincia decidió celebrar su aniversario en el mes de septiembre con nuevos descuentos y promociones a través de Cuenta DNI. Entre ellos, uno de los más usados por los bonaerenses: el de las carnicerías.

Durante dos días de septiembre se podrá comprar carne más barata con el descuento de la billetera digital del Banco Provincia. ¿Cuándo es y cómo aprovecharlo?

Este mes habrá dos jornadas de ahorro en carnicerías. Los sábados con promoción confirmados son:

sábado 6 de septiembre

sábados 20 de septiembre

Durante estos dos días, en carnicerías, granjas y pescaderías habrá 35% de descuento, con un tope de $ 6 000 por sábado.

Para obtener el máximo ahorro, la compra debe ser de $ 17.000. Si el gasto es menor, el reintegro será el porcentaje correspondiente.

¿Qué carnicerías aceptan Cuenta DNI?

La mayoría de las carnicerías de barrio, granjas y pescaderías están incluidas en el beneficio. Sin embargo para verificarlo se deberá:

Consultar en el local si aceptan pagos con Cuenta DNI .

. Buscar carteles identificatorios en la vidriera.

Verificar si tienen habilitado el pago con QR o Clave DNI.

Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento: