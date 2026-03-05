Caminar es una de las actividades físicas más fáciles de realizar y amigables para el cuerpo. Es clave tener una dieta saludable y hacer ejercicio varias veces a la semana para transitar los años de manera óptima. No obstante, la cantidad de pasos necesarias para conservar la condición física pueden varias según la edad. Caminar es uno de los pocos ejercicios que no requiere de equipamiento y puede realizarse en cualquier momento del día. Es un ejercicio aeróbico que fuerza al corazón a bombear más sangre, lo que fortalece el órgano y potencia la circulación. A su vez, ayuda a reducir la presión arterial y ayuda a controlar los niveles de colesterol. Trabaja tanto el core superior como brazos y abdominales como las piernas. Puede ayudar a tonificar los músculos y ayudar a enfrentar los altos niveles de estrés. Para las edades tempranas, entre 6 y 17 años, se recomienda una caminata semanal de 60 minutos a intensidad moderada. Puede incluir tanto actividades cotidianas como pasear a las mascotas como realizar ejercicios de mayor intensidad como deportes. Los adultos jóvenes de entre 18 y 35 suelen tener una mejor condición física, por lo que caminar 30 minutos al día de tres a cinco veces por semana será suficiente para mantenerse saludables. Los adultos de entre 35 y 60 deben mantenerse activos para evitar la ralentización natural del metabolismo. Con moverse más de 30 minutos por día será suficiente. Se aconseja sumar ejercicios de fuerza como el levantamiento de pesas para evitar perder fuerza y masa muscular. Los mayores de 60 años deben apuntar a caminar un promedio de 150 minutos a la semana, es decir un poco más de 20 minutos por día. Se aconseja realizar las actividades cotidianas como hacer las compras a pie para hacer más fácil los ejercicios.