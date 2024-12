Una vida saludable consiste en combinar una buena alimentación y ejercicio, especialmente quienes desean desinflamar el abdomen. En este sentido, "bajar la panza" no es un imposible como muchos creen.

Para quemar grasa de la zona abdominal hay que hacer abdominales. Sin embargo, ¿cuántos abdominales hay que hacer al día para obtener resultados?

Pese a que no existe una cifra exacta, dado que son muchos los factores que intervienen en la pérdida de peso, es posible alcanzar una cifra media con la que se podrá alcanzar el objetivo de perder grasa.

¿Cómo quemar grasa haciendo abdominales?

De todas maneras, no se trata solo de hacer abdominales, sino de generar un hábito con constancia y esfuerzo para quemar la grasa en una de las zonas más complejas del cuerpo.

Además de quemar la grasa, con los abdominales se puede mejorar la forma física de la zona a través de la musculatura. Si a ello se le suma una buena dieta, se podrá mejorar notablemente el estado del abdomen.

¿Por qué se acumula grasa en la panza?

La acumulación de grasa en la panza se debe a distintos factores, aunque generalmente se debe al aumento de peso, algo que ocurre tanto en hombres como en mujeres.

Sin embargo, existen otras causas que pueden favorecer la acumulación de grasa en el abdomen. Entre otras, los cambios hormonales de la edad o el sedentarismo, así como los malos hábitos alimentarios.

Al tonificar los abdominales se puede mejorar su forma y aspecto, pero no significa que necesariamente se queme grasa. Al combinar los abdominales con otros ejercicios y con una dieta baja en grasas, es posible crear un efecto quemador y con ello, tonificar la panza para que se vea más ligera y definida.

¿Cuánto abdominales hay que hacer por día?

No existe un número exacto . Por lo tanto, no hay que matarse haciendo este ejercicio ya que al día siguiente no se contará con la capacidad para repetir el movimiento.

Teniendo presente que el volumen de la panza es consecuencia del exceso de grasa, es necesario combinar el ejercicio de fuerza, abdominales y plancha, con ejercicio aeróbico y con una dieta baja en calorías.

En cuanto a la cantidad de abdominales que hay que hacer para la pérdida de grasa, los especialistas indican que serían alrededor de 50 para no abusar y evitar lesiones .

Esos 50 abdominales se deben repartir en 5 series que se irán realizando a lo largo del día.

¿Por qué no hay que hacer abdominales en exceso?

Los expertos recomiendan que no hay que hacer abdominales de más porque puede terminar en una lesión o provocar daño en la espalda.

También sobrecargar los músculos te impedirá repetir el ejercicio cada día y la constancia es fundamental para obtener resultados. Además, hacer más de 50 abdominales puede causar un desgaste.