Cuánto cuestan las entradas para el recorrido del Jardín Botánico al estilo del País de las Maravillas

Una serie de imágenes sorprendentes comenzó a circular en redes sociales y despertó la intriga de miles de porteños. Personajes emblemáticos del universo de Alicia en el País de las Maravillas aparecieron en distintos puntos icónicos de Buenos Aires: desde el Conejo Blanco recorriendo el Obelisco hasta el Sombrerero Loco viajando en el subte. Ahora se conoció el motivo detrás de esta llamativa campaña.

Se trata de Maravillosa Alicia, una propuesta inmersiva basada en la obra de Lewis Carroll que desembarcará en el Jardín Botánico Carlos Thays a partir del 2 de julio.

La experiencia promete convertir uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad en un recorrido nocturno donde la fantasía, la tecnología y la naturaleza se combinarán para recrear el célebre relato.

¿Cómo será Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico?

El proyecto propone una travesía sensorial a cielo abierto a través de diferentes escenarios inspirados en el mundo de Alicia. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán explorar instalaciones de gran escala diseñadas para interactuar con el entorno natural sin alterar la estructura original del predio.

La iniciativa contempla la instalación de doce espacios temáticos distribuidos por todo el jardín. Cada uno recreará momentos y personajes icónicos de la historia mediante efectos visuales, iluminación y recursos tecnológicos.

Entre las atracciones principales se destaca un sector dedicado a la Reina de Corazones, donde los asistentes caminarán por senderos iluminados con tonalidades rojas y proyecciones inspiradas en el famoso reino de cartas.

Cuánto cuestan las entradas para el recorrido del Jardín Botánico al estilo del País de las Maravillas

También habrá una recreación de la vivienda del Conejo Blanco, aprovechando los históricos invernaderos de vidrio del Botánico para representar una de las escenas más recordadas del cuento.

Otro de los puntos más llamativos será una gran instalación basada en el ajedrez, con piezas monumentales y efectos lumínicos que transformarán el paisaje nocturno.

Una experiencia interactiva con WhatsApp e inteligencia artificial

Uno de los aspectos diferenciales de la propuesta será la incorporación de herramientas digitales para profundizar la experiencia narrativa.

Los visitantes contarán con una guía interactiva llamada ALI, que funcionará directamente a través de WhatsApp. Durante el recorrido enviará mensajes, pistas y desafíos relacionados con la historia, permitiendo participar sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Además, el evento sumará la presencia de “AlicIA”, un sistema de inteligencia artificial creado para expandir el universo narrativo y ofrecer nuevas formas de interacción, especialmente orientadas a los más chicos.

Una propuesta con foco en la sustentabilidad

Los organizadores remarcaron que el montaje fue diseñado para respetar las características naturales del Jardín Botánico. Las estructuras serán temporales y autoportantes, evitando modificaciones permanentes en el terreno.

También se implementará iluminación LED de bajo consumo y se eliminará el uso de plásticos descartables, en línea con criterios de reducción del impacto ambiental.

¿Cuándo abre y cuánto cuestan las entradas?

Maravillosa Alicia abrirá sus puertas todos los días desde las 18 horas a partir del 2 de julio de 2026.

Las entradas se comercializan exclusivamente de forma online mediante la plataforma de venta oficial y tienen precios que parten desde los $ 20.000. La preventa para clientes de Banco Galicia con tarjetas Visa incluyó la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, mientras que la venta general ya se encuentra habilitada para todo el público.

Con una combinación de arte inmersivo, tecnología interactiva y escenarios inspirados en uno de los cuentos más famosos de la literatura, la propuesta busca convertirse en uno de los grandes atractivos del invierno en la Ciudad de Buenos Aires.