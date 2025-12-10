La ciudad se prepara para recibir miles de visitantes que buscan vivir la Navidad entre naturaleza y color (Fuente: archivo).

Ya se confirmó el último feriado del año: será antes de Navidad e incluirá un fin de semana largo para toda la población

El tradicional alumbrado navideño del Jardín Botánico José Celestino Mutis llegó con una programación renovada, recorridos iluminados y múltiples actividades culturales que marcarán la agenda decembrina en Bogotá.

Hasta el 23 de diciembre de 2025, el pulmón verde más importante de la capital abre sus puertas en horario especial para que bogotanos y turistas disfruten de noches llenas de arte, biodiversidad y tradición.

Como cada año, el Jardín se transforma en un escenario nocturno en el que la naturaleza cobra vida bajo miles de luces, proyecciones y puestas en escena. Esta edición incluye cine al aire libre, talleres, presentaciones artísticas, estaciones temáticas y el recorrido “Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad”, una experiencia que se ha vuelto infaltable en la agenda cultural de diciembre.

¿Cuándo comienza el alumbrado navideño en el Jardín Botánico de Bogotá 2025?

El alumbrado inició el domingo 7 de diciembre de 2025, justo en la noche de velitas, con una programación que mezcla cine familiar, actividades artísticas y un carnaval navideño que recorre los senderos del Jardín. Desde ese día y hasta el 23 de diciembre, las puertas están abiertas con actividades todos los días, cada una diseñada para diferentes públicos y gustos.

Inicia el alumbrado en el Jardín Botánico de Bogotá: esta es la programación navideña.

¿Cuál es el horario del Jardín Botánico durante la Navidad 2025?

Durante la temporada decembrina, las entradas al Jardín Botánico se venden hasta las 7:00 p.m., y la programación se extiende hasta las 8:00 p.m., dependiendo de cada actividad.

Los precios para el ingreso general son:

Menores de 5 años: gratis

Niños de 6 a 12 años: $6.300

Mayores de 13 años: $10.000

Acceso al Tropicario Distrital: $11.600 para nacionales y $23.200 para extranjeros

La entrada incluye acceso a las actividades de la agenda navideña, educativa y cultural.

¿Dónde se pueden ver las luces del alumbrado navideño en Bogotá?

El punto central del alumbrado es el interior del Jardín Botánico José Celestino Mutis, donde se instalaron siete estaciones temáticas para recorrer, fotografiar y disfrutar en familia:

Villa mágica del Jardín

Estación 70 años de una memoria viva

Cabaña de los deseos

Plazoleta de la fantasía natural

El bosque de los regalos

Entre nubes

Cascada encantada

Cada estación está diseñada para ofrecer experiencias sensoriales distintas, integrando luz, naturaleza y elementos escenográficos inspirados en la biodiversidad colombiana.

¿Qué actividades tendrá el Jardín Botánico en Navidad 2025?

El evento “Magia Natural” es el eje de toda la temporada navideña, con una oferta variada de actividades que se desarrolla en los diferentes espacios del Jardín. Entre las más destacadas están:

Cine al aire libre

Películas como Klaus, A Boy Called Christmas, The Christmas Chronicle y David and the Elves se proyectan en el Biodiversario, ideales para familias y niños.

Carnaval navideño y espectáculos artísticos

Hay carnavales nocturnos, muestras de circo, cuentería, intervenciones artísticas y conciertos que llenan de color plazas como la Plazoleta Tropicario y el Monóptero.

Talleres creativos y experiencias sensoriales

Los visitantes pueden participar en espacios dedicados a tintes naturales, eco-instrumentos, manualidades, postales botánicas y actividades inspiradas en los ecosistemas del Jardín.

Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad

Este es el plan más esperado: un recorrido nocturno que se realiza casi todos los días y que permite descubrir la flora del Jardín bajo luces y ambientes especialmente diseñados para interpretar la biodiversidad desde una mirada festiva.

Nueva experiencia: “Tesoros del Jardín”

El Jardín Botánico estrena una actividad inmersiva y sensorial que busca presentar una nueva forma de conectar con la naturaleza. Es una de las novedades más llamativas de esta edición.