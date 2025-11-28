¿Por qué es un error pagar la compra del supermercado con tarjeta de crédito en noviembre de 2025?

Debido al aumento en las deudas con tarjeta de crédito, más del 50% de los usuarios activos elige pagar el mínimo impuesto por el banco. Sin embargo, si esta tendencia persiste, puede generar una acumulación que afecta gravemente la situación financiera de los clientes.

Actualmente, las tasas punitorias con CFTEA (con IVA) por no abonar el total superan el 100% en muchas entidades, lo que provoca que los intereses acumulados creen un volumen de deuda insostenible y complicado de refinanciar.

Solo en 2025, se estima que un 65% de los hogares contrajo entre dos y tres deudas, el 23% solo una y el 12% más de tres. Esto se debe a la necesidad de obtener nuevos créditos para saldar deudas vigentes que continúan creciendo.

¿Cuánto tiempo tiene un banco para reclamar una deuda?

No existe una fecha de vencimiento que “elimine” una deuda anterior, sino que el banco pierde el derecho legal a reclamarla tras 1 o 3 años (dependiendo de la vía).

Puedes pagarla de forma voluntaria incluso después de que haya prescrito, pero eso seguirá impactando tu historial crediticio por un tiempo, ya que continuará apareciendo en Veraz, aunque no se pueda iniciar un juicio si ya pasaron los plazos establecidos.

¿Cuáles son los plazos para reclamar deudas con tarjeta de crédito?

Según el artículo 47 de la Ley de Tarjetas de Crédito, los plazos son:

1 año para acciones ejecutivas , reclamar judicialmente.

3 años para acciones ordinarias, por vía judicial común.

Para consultar tu situación crediticia puedes ingresar a la Central de Deudores del BCRA en bcra.gob.ar con el CUIL/CUIT o comunicarte telefónicamente al (011) 5352 4800, seleccionar la opción 5 y luego la opción 1 (DNI) o 2 (CUIT).

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar la tarjeta de crédito?

La Ley de Tarjetas de Crédito fijó los plazos que regirán sobre las deudas financieras. Una vez que estos plazos expiren, el acreedor no podrá iniciar una demanda para su cobro.

Si una persona decide dejar de pagar la deuda, la información negativa en el Veraz se mantendrá durante un máximo de 5 años. Si se paga después de este plazo, el historial se mantendrá informado durante los dos años siguientes a la fecha de pago.

Las consecuencias de no cumplir con el pago de la tarjeta de crédito

El banco puede iniciar un juicio antes de que la deuda prescriba, lo que puede llevar a procesos legales complejos que no solo perjudican tu historial crediticio, sino que también pueden resultar en embargos y otras sanciones financieras severas.

Además, las deudas pueden ser vendidas a grupos prestamistas o fondos buitre de tarjetas, quienes podrían utilizar todos los métodos legales e intimidatorios para exigir el pago de la deuda junto con los intereses acumulados.