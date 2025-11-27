¿Por qué es un error pagar la compra del supermercado con tarjeta de crédito en noviembre de 2025?

Las tarjetas de crédito han cambiado la manera en que manejamos nuestras finanzas. No solo nos permiten acceder a fondos adicionales en momentos de incertidumbre, sino también aprovechar beneficios como recompensas y programas de puntos.

A pesar de estas ventajas, pagar la compra del supermercado con tarjeta de crédito puede ser un grave error financiero. Los especialistas en finanzas enumeran varias razones. ¿Cuáles son?

¿Por qué no aconsejan pagar con tarjeta de crédito en el supermercado?

Desde el portal financiero HelpMyCash, los expertos recomiendan a los usuarios no abonar los gastos cotidianos con las tarjetas de crédito, dado que existen más probabilidades de que la persona genere deudas impagables.

Los expertos en finanzas han recomendado a los usuarios no abonar los gastos cotidianos con las tarjetas de crédito. ¿Cuáles fueron los motivos?

Aunque la mayoría de los bancos no cobran intereses si se hacen compras a una sola cuota, las entidades pueden aplicar hasta un 18% de recargo cuando se opta por pagos a plazos.

Por otra parte, si un cliente utiliza el crédito de su banco para cancelar sus deudas, como la del supermercado, al mes siguiente deberá cubrir tanto los gastos de ese mes como los realizados con tarjeta el mes anterior. Además, si los productos se compran en varias cuotas, los intereses incrementarán el precio final de la compra.

Recomendaciones para evitar deudas con la tarjeta de crédito

Con el fin de ayudar a los usuarios a no caer en un espiral de deudas difíciles de pagar, los expertos en finanzas recomiendan los siguientes puntos:

No fraccionar compras superiores a los 1000 euros, ya que a partir de esta cantidad se pueden contratar préstamos más baratos para financiar la compra.

No extender el pago a más de 12 meses.

Revisar siempre los gastos de la tarjeta.

Evitar el pago mínimo, ya que es el que más intereses generará.

Otras sugerencias de los expertos

1. Pagar los gastos del día a día a crédito

Abonar los gastos cotidianos (facturas, alimentos, ropa) con tarjeta de crédito es el primer error que debemos evitar.

Las tarjetas de crédito se deben utilizar únicamente para financiar compras puntuales, tales como un ordenador, un mueble o productos y servicios de un valor superior al común.

2. Devolver el dinero en cuotas muy reducidas

El interés medio de las tarjetas de crédito es del 18,34%, según el Banco de España.

“Para verlo de manera más sencilla imaginemos que realizamos una compra de 1000 euros con una tarjeta al 18,34% a devolver con diferentes mensualidades”, ejemplifica el portal financiero. Y continúa:

“Si decidiésemos pagar 25 euros al mes, tardaríamos 5 años en reembolsarla, generando 535 euros en intereses”.

“En cambio, pagando 92 euros al mes, tardaríamos un año en terminar de pagarla y solamente se generarían 102 euros en intereses”.

3. No cambiar el pago predeterminado de la tarjeta

Por defecto, las tarjetas de crédito tienen el pago mínimo porcentual seleccionado cuando las contratamos. Esto hará que cualquier compra la paguemos a plazos con una cuota muy baja.

4. Pagar comisiones de emisión y mantenimiento

Existen una gran cantidad de tarjetas de crédito gratuitas que podemos tener sin pagar comisiones. “Según el uso que le demos a la tarjeta, las ventajas que nos ofrezca o su coste, debemos valorar si nos vale la pena estar pagando cada año por este producto”, señalan.