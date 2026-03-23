Cuando muere un familiar, suelen aparecer las disputas y tensiones por la herencias de sus bienes. Pero hay algo que en muchas ocasiones no tienen en cuenta los herederos y es que no solamente pasarán a recibir las pertenencias de la persona que falleció, sino también sus deudas. En Argentina, las deudas no desaparecen por el fallecimiento del titular. Pasan a integrar la herencia y deben pagarse con los bienes del causante, no con el patrimonio personal de los herederos, como lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son las responsabilidades que asumen los herederos y qué pasos deben seguir para evitar sorpresas indeseadas? Como mencionábamos, la herencia no solo abarca bienes, sino también deudas. De acuerdo con el artículo 2277 del Código Civil y Comercial de la Nación, la muerte de una persona da inicio a la sucesión, donde los herederos reciben tanto activos como pasivos. “La herencia incluye bienes, derechos y obligaciones que se transfieren tras el fallecimiento”, señala María Cristina Martínez Córdoba, defensora pública. Las deudas de una persona no se extinguen con su muerte. La obligación de saldar estas deudas recae sobre su patrimonio. Es decir, el conjunto de bienes que deja atrás se convierte en el medio para satisfacer a los acreedores. Es importante considerar que los herederos responden por las deudas solo hasta el valor de los bienes heredados (no con sus bienes personales).Esto está regulado en el artículo 2317 del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, no debe pagar la diferencia si las deudas superan los bienes. Otro punto que hay que tener en cuenta es que al momento de ejecutar un testamento, el heredero puede elegir aceptar o rechazar la herencia, asumiendo así las responsabilidades financieras dentro de los límites de los bienes recibidos. Aceptar la herencia con beneficio de inventario: esto implica aceptar la herencia junto con sus deudas, que se cubrirán con los bienes heredados. Rechazar la herencia: se libran tanto de los bienes como de las deudas. Este rechazo puede formalizarse mediante escritura pública o acta judicial. Nicolás Rampinini, asesor financiero, explicó a BBVA que las tarjetas de crédito generalmente cuentan con un seguro que cubre la deuda en caso de fallecimiento del titular. No obstante, es crucial que los familiares notifiquen al banco sobre el deceso para que la entidad pueda gestionar la deuda a través del seguro y evitar que los descendientes la hereden.