Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento de Nariño, donde tres personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Policarpa. Entre las víctimas se encuentra el hermano de la candidata a la Cámara de Representantes Claudia Cabrera, quien denunció públicamente el crimen a través de sus redes sociales. Los cuerpos fueron encontrados en una vía que conduce hacia la vereda La Vega, en área rural del municipio. Habitantes del sector alertaron a las autoridades tras hallar a tres hombres con impactos de arma de fuego, en un hecho que generó preocupación entre la comunidad, según informó La FM. Muchas personas en la región siguen con atención lo ocurrido, ya que el caso se suma a otros episodios recientes de violencia registrados en distintas zonas del departamento. De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados habrían ingresado previamente a las viviendas de las víctimas y las habrían sacado por la fuerza. Horas después, los tres hombres aparecieron asesinados en la carretera que conecta varias veredas del municipio. Miembros de la comunidad indicaron que dos de los fallecidos habían sido retenidos por sujetos armados antes de que se encontraran los cuerpos, lo que refuerza la hipótesis de que las víctimas habrían sido secuestradas previamente. La exalcaldesa de Policarpa y actual candidata al Congreso, Claudia Cabrera, confirmó que una de las víctimas es su hermano, conocido como “Chepe”. A través de un mensaje publicado en redes sociales expresó el dolor de su familia por lo sucedido. “Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad”, escribió la aspirante política. Las primeras hipótesis de las autoridades, retomadas por el medio citado, indican que el crimen podría estar relacionado con grupos armados ilegales que operan en la subregión de Cordillera, donde han tenido presencia estructuras de las disidencias de las Farc. Este grupo es uno de los actores armados que mantiene influencia en distintas zonas rurales del departamento, lo que ha generado reiteradas alertas por parte de líderes comunitarios y autoridades locales. Tras conocerse el caso, las autoridades de Nariño convocaron un consejo de seguridad extraordinario para analizar lo ocurrido y recoger información que permita esclarecer los hechos. El asesinato de estas tres personas ocurrió además pocas horas después de otro episodio violento en el departamento: un ataque con drones dirigido contra unidades del Ejército en zona rural del municipio de San Pablo, lo que incrementó la preocupación por la situación de orden público en la región.