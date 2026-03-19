Un nombre anotado en un cuaderno incautado en Ecuador se convirtió en una pieza clave dentro de investigaciones que involucran a redes criminales con presencia en varios países. En esa libreta, atribuida al entorno de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización ecuatoriana Los Choneros, figuraba el alias “Churco”, identificado por autoridades como un ciudadano colombiano presuntamente vinculado a actividades ilícitas. La aparición de ese alias llamó la atención porque también surgió en pesquisas relacionadas con un episodio de violencia política en Colombia: el ataque armado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá en 2025. De acuerdo con información publicada por El Universo, los cuadernos fueron hallados en un búnker criminal en Montecristi, provincia de Manabí, y contenían nombres, apodos y anotaciones vinculadas a la logística de la organización. Entre esos registros, el alias “Churco” fue señalado por investigadores como una posible conexión entre estructuras delictivas de Ecuador y Colombia. El 8 de junio de 2025, un ataque armado durante un acto político sacudió a Colombia. Un menor de edad disparó contra Miguel Uribe Turbay mientras el dirigente ofrecía un discurso público. Aunque sobrevivió inicialmente, el senador falleció semanas después a causa de las heridas. Durante la investigación judicial, uno de los implicados señaló que la operación habría sido coordinada por un individuo conocido como “El Costeño”, quien presuntamente respondía a órdenes de otra persona radicada fuera de Colombia. Las autoridades identificaron a ese supuesto enlace como alias “Churco”. Reportes policiales lo describen como un actor ligado a distintos negocios ilícitos, entre ellos el control de puntos de venta de droga en Bogotá y actividades de pesca ilegal utilizadas como fachada para mover dinero y recursos. Estas operaciones le habrían permitido financiar estructuras criminales y mantener contactos en diferentes países. La presencia de su alias en los cuadernos hallados en Ecuador reforzó la hipótesis de que tenía comunicación directa con integrantes del entorno de “Fito”. Documentos judiciales también mencionan contactos con ciudadanos colombianos vinculados a lavado de activos, logística criminal y episodios violentos. Entre ellos figuran personas relacionadas con cabecillas de Los Choneros y operadores con presencia en ambos países. Asimismo, aparecen referencias a individuos asociados con grupos armados irregulares y a familiares o allegados del propio “Fito” que se movían entre Colombia y Ecuador. Varias de estas personas fueron investigadas o detenidas en procesos separados. Las autoridades de ambos países mantienen abiertas las pesquisas para determinar el rol exacto de alias “Churco” y si existió una coordinación directa entre organizaciones criminales y el atentado contra Miguel Uribe Turbay.