Una nueva arista sacude el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay, luego de que el expresidente Álvaro Uribe recibiera una carta anónima con información que apunta a posibles responsables del crimen. El contenido del documento ha encendido alarmas en distintos sectores políticos y revive el debate sobre la seguridad de los líderes en el país. Según fuentes cercanas, el mensaje plantea una hipótesis que involucra a un mandatario regional en la financiación del homicidio, lo que eleva la gravedad del caso y pone el foco en la necesidad de esclarecer los hechos. La denuncia se suma a un contexto marcado por tensiones en torno a la seguridad política en Colombia. El documento entregado al exmandatario sugiere que el crimen habría sido coordinado fuera del país, específicamente en territorio ecuatoriano, y que contaría con respaldo económico de un funcionario público de alto nivel. Además, advierte sobre presuntos vínculos entre este político y organizaciones armadas ilegales. El autor de la carta, cuya identidad se desconoce, incluyó un mensaje directo dirigido a Uribe: “Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima, la que el exalcalde y yo tenemos. De antemano, muchas gracias. Dios y la patria lo protejan siempre”. Tras la divulgación del caso, distintas voces del ámbito político exigieron una investigación rigurosa por parte de las autoridades. La senadora María Fernanda Cabal pidió una actuación inmediata del ente acusador y calificó la denuncia como un asunto de máxima gravedad que debe ser esclarecido. Mientras tanto, las autoridades han señalado previamente a estructuras disidentes como responsables materiales del asesinato, y varias personas ya han sido condenadas por estos hechos. Sin embargo, la búsqueda de los autores intelectuales continúa abierta en medio de nuevas pistas. En paralelo, el Gobierno ha reforzado medidas de protección para aspirantes presidenciales, ante el aumento de amenazas contra figuras políticas. El caso sigue en desarrollo y ahora incorpora elementos que podrían ampliar el alcance de la investigación judicial.