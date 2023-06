Un policía se quebró y reveló toda la verdad sobre el asesinato 

En la última audiencia del juicio por el crimen de Lucas González, uno de los policías detenidos rompió el silencio, se quebró en vivo y contó toda la verdad acerca del presunto homicidio ocurrido en el barrio porteño de Barracas.



Se trata de Héctor Cuevas, quien está imputado junto a otros 14 agentes por el delito de encubrimiento. Sin embargo, previo a los alegatos, pidió ampliar su declaración y reveló quién plantó el arma aquel 17 de noviembre de 2021.

" Es mi deber decir qué vi, si no lo hice antes es porque tengo pánico, tengo miedo de qué les pueda llegar a pasar a mi familia después de que declare ", manifestó frente al Tribunal Oral Criminal N° 5.

En este marco, confesó que "no se trató de un solo loquito disparando, hay un trasfondo acá". ¿Qué ocurrió realmente en el crimen del futbolista?

La declaración del policía que rompió el pacto de silencio



El inspector de la Policía de la Ciudad contó cómo llego a la escena del crimen, luego de que la Brigada de la Comuna 4 "pidiera apoyo por un enfrentamiento armando".

Crimen de Lucas Gonzalez

"Vi unas mochilas, me asomo a la parte de atrás y no había armas, ningún tipo de armas, ni de fuego ni de juguete, no la vi", reveló Cuevas y dio a entender que la arma que encontraron en el vehículo fue plantada.



Según su declaración, vio llegar una moto con un efectivo de seguridad y una persona de civil. Esta última, se baja y habla con el subcomisario Inca. "Ahí escucho cuando le dice: 'Anda a poner eso'", detalló.

Luego, reveló que el civil "se acerca al auto y en la parte trasera, la puerta estaba abierta, y él tira el alma" . Además, sostuvo que la pistola la trajeron de un cofre de la comisaría Comuna 4.

¿Quién plató el arma en el crimen de Lucas González?





Imputados por el crimen de Lucas González.

En este marco, el imputado se quebró en vivo y contó que fue Gabriel Alejandro Issasi "el que había puesto el arma". Se trata de uno de los tres integrantes de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4, que está imputado por el homicidio.

Él, junto a Fabián Andrés López y Juan José Nieva, está acusado de "homicidio agravado por alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función policial".

Para cerrar su testimonio, el acusado se dirigió a Gregorio Dalbon, el abogado querellante: "Le pido perdón, como persona, como padre, como policía, pero si yo decía esto antes me mataban a mí, a mi familia, porque esta gente mata, miente, como lo hicieron con Lucas".