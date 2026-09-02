Coto lanzó una liquidación de blanquería con descuentos de hasta 60% en distintos productos para el hogar. Entre las opciones que se pueden encontrar en la tienda oficial aparecen mantas, frazadas, acolchados, sábanas y artículos infantiles.

Los precios más bajos parten de $7.999, mientras que algunos productos de mayor tamaño o determinadas líneas superan los $40.000. La disponibilidad depende de cada sucursal y del stock.

Qué productos se pueden conseguir en la liquidación de Coto

La promoción reúne artículos de distintos tamaños, materiales y diseños. Entre las alternativas que aparecen en la sección se encuentran:

Mantas: desde $9.999.

Frazadas: desde $18.399.

Acolchados: con descuentos de hasta 60%.

Sábanas: opciones desde aproximadamente $57.000.

Ropa de cama infantil: juegos desde $17.000.

Mantitas para bebé: desde $9.499.

Almohadones: desde $15.499.

Repasadores: alrededor de $5.999.

La mayor cantidad de rebajas se concentra en acolchados, frazadas y mantas, con modelos lisos y estampados y diferentes alternativas de colores.

Coto lanzó liquidación total de blanquería y hay hasta 60% de descuento en acolchados, frazadas y mantas: precios desde $7.999. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Acolchados y frazadas: las ofertas que más se destacan

Los acolchados tienen descuentos de hasta 60% y se pueden encontrar modelos Queen y King. Algunos de los productos observados tienen precios cercanos a $39.999, $42.999 y $47.000.

En el caso de las frazadas, una de las opciones destacadas es una frazada polar King por $18.399. También aparecen modelos Twin alrededor de $20.399 y alternativas Queen cercanas a $28.000.

Los valores pueden cambiar de acuerdo con el tamaño, el modelo y la promoción aplicada a cada producto.

Mantas desde $7.999 y opciones para renovar la ropa de cama

Las mantas tienen los precios más bajos de la liquidación, con alternativas desde $7.999. También aparecen modelos de $10.499 y $13.499.

Entre las opciones disponibles hay productos de polar, diseños estampados y modelos lisos en diferentes colores. Algunas tienen medidas cercanas a 1,20 por 1,50 metros.

También se ofrecen mantas tejidas y modelos que pueden utilizarse como cubrecamas, con precios que llegan hasta aproximadamente $29.999.

También hay ofertas para bebés y otros artículos del hogar

La liquidación no está limitada a la ropa de cama para adultos. En la sección infantil se pueden encontrar distintas alternativas para renovar el dormitorio de los más chicos.

Entre ellas aparecen:

Juego de sábanas infantil de algodón: alrededor de $17.000.

Mantitas para bebé: desde $9.499.

Organizadores de cuna: cerca de $6.499.

Almohadones: desde $15.499.

Repasadores: alrededor de $5.999.

Las ofertas están sujetas a stock y disponibilidad, por lo que determinados colores, tamaños o modelos pueden agotarse antes que otros.

Además, el precio final debe verificarse en la sucursal o en la tienda online, ya que las promociones pueden variar según el producto seleccionado.