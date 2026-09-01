La mini sombrilla RedFlag está diseñada para facilitar su transporte durante viajes y actividades cotidianas.

Tiendas D1 sumó a su catálogo un accesorio pensado para quienes buscan una solución práctica frente a los cambios del clima. Se trata de una mini sombrilla RedFlag, que se destaca por su tamaño compacto, su formato plegable y un precio de $19.900 por unidad.

El producto está pensado tanto para el uso cotidiano como para llevar durante viajes, ya que puede guardarse en bolsos o equipaje sin ocupar demasiado espacio. Además de brindar protección frente a la lluvia, está diseñada para una exposición moderada al sol.

¿Cómo es la mini sombrilla que vende Tiendas D1?

La Mini Sombrilla RedFlag tiene un formato plegable que permite reducir considerablemente su tamaño cuando no está en uso. Cerrada, mide aproximadamente 17,5 centímetros de largo, mientras que abierta alcanza un diámetro de 90 centímetros y una altura de 51 centímetros.

Está confeccionada en 100% poliéster y se comercializa en una presentación de una unidad. El producto también incluye una funda y un estuche, elementos que facilitan su almacenamiento y transporte.

La mini sombrilla RedFlag está diseñada para facilitar su transporte durante viajes y actividades cotidianas. Tiendas D1

¿Cuánto cuesta la sombrilla de D1?

La mini sombrilla se encuentra disponible en la tienda online de Tiendas D1 por $19.900.

Por sus dimensiones y características, puede ser una alternativa para quienes prefieren llevar consigo un accesorio para afrontar cambios repentinos en las condiciones meteorológicas sin tener que transportar una sombrilla convencional de mayor tamaño.

¿Para qué sirve la mini sombrilla RedFlag?

El producto está diseñado principalmente para proteger de la lluvia y de una exposición moderada al sol. Su formato pequeño permite tenerla guardada en un bolso, mochila o equipaje y utilizarla cuando sea necesario.

D1 recomienda dejarla secar completamente antes de guardarla, mantenerla limpia y seca cuando no esté en uso y conservarla dentro de su funda o estuche. De esta manera, el accesorio puede mantenerse preparado para el próximo uso.

¿Qué incluye la compra?

La presentación comercial de la Mini Sombrilla RedFlag incluye una sombrilla, una funda y un estuche. Su diseño está orientado especialmente a viajes y uso diario, con un formato que busca facilitar el traslado.

Por su tamaño reducido, puede resultar especialmente útil para quienes necesitan contar con protección ante la lluvia sin cargar con un accesorio voluminoso durante toda la jornada.

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