Una playa paradisíaca de Costa Rica busca voluntarios para participar de un programa de conservación de tortugas marinas. La propuesta incluye alojamiento compartido y tres comidas diarias, aunque no es gratuita: quienes quieran participar deberán abonar una tarifa por noche, cuyo valor disminuye según la duración de la estadía.

Se trata del programa Turtle Love, una experiencia de conservación destinada principalmente a mayores de 18 años que se desarrolla en Playa Tres, una remota zona costera de Barra de Parismina, en la provincia de Limón.

La propuesta se lleva adelante en un sector de aproximadamente cinco kilómetros de playa, donde distintas especies de tortugas marinas llegan cada año para depositar sus huevos. Los participantes podrán convivir con la naturaleza mientras colaboran con las tareas de monitoreo y protección de los animales.

Cómo es el voluntariado en Costa Rica

El programa de Turtle Love se desarrolla en Playa Tres, una zona costera de Barra de Parismina, en la provincia de Limón. Durante la experiencia, los voluntarios participan en tareas vinculadas con la conservación de cuatro especies de tortugas marinas: la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga baula o laúd (Dermochelys coriacea), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga cabezona.

Entre las actividades previstas se encuentran el monitoreo de nidos, la participación en los nacimientos, los patrullajes nocturnos para detectar hembras en proceso de anidación, los censos matutinos y el registro de huellas sobre la arena.

El trabajo de campo tiene como objetivo contribuir a la protección de los sitios de reproducción y al seguimiento de las poblaciones de tortugas marinas. Estos animales enfrentan distintas amenazas, entre ellas la extracción ilegal de huevos, la caza de ejemplares adultos y la pérdida de zonas utilizadas para la anidación.

El monitoreo de los nidos y de las temporadas reproductivas permite recopilar información sobre las poblaciones y contribuir al diseño de medidas de conservación.

Buscan voluntarios para vivir en una playa paradisiaca en Costa Rica: ofrecen alojamiento y 3 comida diarias por cuidar tortugas marinas. IG: @turtlelove.cr | Audiencias

Qué ofrece la experiencia y cuáles son los requisitos

Aunque se trata de un programa de voluntariado, la participación tiene un costo. A cambio de la tarifa abonada, los participantes cuentan con alojamiento compartido y tres comidas diarias durante su estadía.

El servicio de alimentación incluye desayuno, almuerzo y cena, además de asistencia del equipo de Turtle Love durante la experiencia.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años. También pueden participar menores de edad si concurren acompañados por un tutor legal.

La organización recibe voluntarios entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de cada año y establece una estadía mínima de tres noches.

Según la cantidad de tortugas y nidos que haya que monitorear, las jornadas pueden extenderse hasta siete horas por día, durante cinco o seis días a la semana.

Por este motivo, se requiere una buena condición física, capacidad para adaptarse a horarios diurnos y nocturnos y disposición para convivir en un lugar con servicios básicos.

Cuánto cuesta participar del voluntariado

El programa no es gratuito y los voluntarios deben abonar una tarifa que varía de acuerdo con la duración de la estadía.

Los valores informados por Turtle Love son:

u$s 90 por noche para estadías de entre 3 y 14 días.

u$s 84 por noche para estadías de entre 15 y 30 días.

u$s 66 por noche para estadías superiores a un mes.

El precio incluye el alojamiento compartido y las tres comidas diarias, mientras que otros gastos quedan a cargo de cada participante.

Los traslados hasta Costa Rica, el seguro de viaje y los posibles trámites migratorios no están incluidos y deberán ser abonados por el voluntario.