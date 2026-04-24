Crear un campus universitario en una de las edificaciones del complejo de Chapadmalal es la propuesta central del legislador Maximiliano Abad, en medio de la incertidumbre por una orden de desalojo y de la controversia por la concesión del predio y su probable privatización. El senador nacional por la UCR recorrió las instalaciones del complejo en las últimas horas y ratificó su proyecto, para que uno de los edificios sea destinado a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). El objetivo es avanzar en la creación de un nuevo campus universitario, una propuesta que ya había sido presentada en el Senado el año pasado, y que también contó con el respaldo del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón, la cabecera del partido que incluye al complejo de Chapadmalal, ubicado sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar. El proyecto prevé transformar uno de los nueve hoteles que hay en el predio en un espacio destinado a la formación, la investigación y la vinculación con el desarrollo productivo, con aulas, laboratorios y residencias estudiantiles. Los empleados de mantenimiento que viven allí ya fueron intimados a dejar el lugar, mientras que el gremio de trabajadores estatales (ATE) presentó un recurso de amparo para frenar esa medida. Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le dio un plazo de diez días a los empleados -unas 50 personas en total- para que abandonen el predio, caso contrario serán desalojados por la fuerza pública. El objetivo del gobierno es concesionar por 30 años el complejo para atraer inversión privada que permita restaurar la infraestructura y reducir el costo de mantenimiento. La Unidad Turística de Chapadmalal fue inaugurada en la década del ’50, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y estaba destinado al turismo social, por lo cual muchas familias de clase trabajadora podían aspirar a tomarse un período de vacaciones en la playa.