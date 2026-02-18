La Alcaldía de Medellín confirmó que el llamado “Central Park de Latinoamérica”, ubicado en el corazón del Gran Parque Medellín, entrará en un proceso de modernización integral que obligará al cierre temporal de su sector verde central por cerca de seis meses. La intervención, que arrancó esta semana, contempla una inversión superior a los $20.000 millones y busca convertir este espacio en uno de los complejos recreativos y deportivos más avanzados del país, con zonas renovadas para el deporte, el descanso y el disfrute ciudadano. El cierre responde al inicio de las obras más ambiciosas que se hayan ejecutado en esta zona del parque en los últimos años. El área intervenida corresponde a casi 60.000 metros cuadrados del sector verde central, un punto estratégico ubicado entre el coliseo Carlos Mauro Hoyos y el inicio de la pista multipropósito. Según explicó la administración distrital, era necesario restringir el acceso para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir la entrada de maquinaria pesada, cuadrillas de obra y trabajos de infraestructura subterránea. Aun así, la pista multipropósito seguirá operando parcialmente para no frenar del todo la actividad deportiva. El cronograma oficial establece que la zona central permanecerá cerrada durante seis meses. Esto significa que, si no hay retrasos, el “Central Park de Latinoamérica” reabrirá hacia finales del segundo semestre de 2026, ya con gran parte de las nuevas obras terminadas y listas para el público. La Alcaldía señaló que los trabajos se ejecutarán por fases, lo que permitirá que algunas áreas cercanas se vayan habilitando progresivamente mientras avanza la intervención principal. El proyecto va mucho más allá de una simple remodelación. La intervención apunta a cambiar por completo la experiencia de quienes usan este espacio, tanto deportistas como familias y visitantes. Entre las principales obras que se ejecutarán se encuentran: La idea es que el parque no solo sea más bonito, sino también más funcional, seguro y accesible para personas de todas las edades. La nueva fase de obras tiene un presupuesto superior a los $20.000 millones, recursos que hacen parte del plan de infraestructura social de la ciudad. La ejecución está a cargo del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidades que vienen liderando la transformación del complejo. Esta intervención se suma a un proyecto mucho más grande: el Gran Parque Medellín contempla una inversión total que supera los $195.000 millones en un área de 21 hectáreas, lo que lo convierte en una de las apuestas urbanas más grandes de la ciudad. Mientras se ejecutan las obras en el sector verde central, otros frentes del parque también están en plena transformación. Actualmente avanzan trabajos en: