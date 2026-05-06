El RegioTram de Occidente ya tiene definida su hoja de ruta. El proyecto ferroviario confirmó oficialmente que contará con 17 estaciones a lo largo de cerca de 40 kilómetros, consolidando un corredor estratégico que conectará a Bogotá con municipios clave de Cundinamarca y transformará la movilidad diaria de miles de personas. La iniciativa, que marca el regreso del tren de pasajeros en la región central del país, avanza con un esquema eléctrico, integración con otros sistemas de transporte y una proyección de operación que reducirá drásticamente los tiempos de viaje entre la capital y la Sabana. El trazado del RegioTram de Occidente iniciará en el municipio de Facatativá y avanzará por el corredor férreo existente hasta llegar al centro de Bogotá, atravesando zonas urbanas y suburbanas. La ruta conectará directamente a: El recorrido total será de aproximadamente 39,6 kilómetros, combinando tramos intermunicipales con ingreso a la capital, lo que permitirá una conexión más rápida y eficiente para miles de usuarios. El sistema tendrá 17 estaciones distribuidas así: 8 en Cundinamarca y 9 en Bogotá. Estas estaciones estarán ubicadas en puntos estratégicos que facilitarán la integración con otros sistemas de transporte y zonas de alta demanda. El sistema será 100 % eléctrico y contará con: En su fase inicial, se espera que movilice más de 130.000 pasajeros diarios, convirtiéndose en una alternativa real frente al transporte por carretera. Además, el sistema permitirá una reducción significativa en emisiones contaminantes, aportando a una movilidad más limpia en la región. Uno de los impactos más importantes del proyecto será la reducción en los tiempos de desplazamiento. Actualmente, un trayecto entre Facatativá y el centro de Bogotá puede tardar hasta 2,5 horas. Con el RegioTram, ese mismo recorrido se haría en aproximadamente 55 minutos. Esto representa un cambio radical para trabajadores, estudiantes y ciudadanos que se movilizan diariamente entre la Sabana y la capital. El cronograma establece que el primer tramo del sistema entrará en funcionamiento en 2027, conectando inicialmente Facatativá con Fontibón. Posteriormente, el proyecto avanzará hacia su extensión hasta el centro de Bogotá, lo que se completaría en una segunda fase. El avance de obra, junto con la estructuración técnica y financiera, será clave para cumplir con estos tiempos.