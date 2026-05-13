En el barrio de Caballito, la Ciudad de Buenos Aires desarrolla, con considerable avance, una de las obras de movilidad más significativas para la comunidad: el Paso Bajo Nivel Federico García Lorca. En este contexto, se contempla un túnel subterráneo que, al cruzar por debajo de las vías del Ferrocarril Sarmiento, pondrá fin a años de espera, embotellamientos y contaminación en uno de los cruces más complicados de la Comuna 6. La construcción se encuentra en una fase crucial de ejecución: Es importante señalar que, durante la ejecución de los trabajos, se habilitó un cruce provisional en la calle Martín de Gainza (a una cuadra de distancia), lo que permite mantener la conexión vehicular mientras avanza la obra. Este paso provisional se cerrará de manera definitiva una vez inaugurado el túnel. La obra tiene lugar en la calle Federico García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, muy próxima a la avenida Rivadavia y a la estación Caballito del tren Sarmiento. Este punto crítico ha dividido históricamente el barrio, presentando barreras que ocasionaban extensas demoras para más de 500 vehículos en horas pico. Muchos vecinos de Caballito han padecido durante años los cortes constantes del tren Sarmiento en este cruce. La erradicación de esta barrera no solo facilitará el tránsito diario, sino que también potenciará la calidad de vida, la seguridad y el valor del barrio en su totalidad. Una vez concluido, este túnel de mano única permitirá: La construcción de este paso corresponde al Plan Urbano Ambiental y al programa Ciudad sin Barreras del Gobierno de la Ciudad, que ha eliminado varios cruces a nivel en los años recientes. Asimismo, generará otras mejoras en el entorno del barrio porteño: La obra del Paso Bajo Nivel Federico García Lorca no solo permitirá un tránsito más fluido, sino que también fomentará un entorno más amigable y accesible para todos los ciudadanos. La incorporación de puentes peatonales y nuevas áreas verdes representa un avance significativo en la calidad de vida de los vecinos de Caballito, restaurando espacios públicos que promueven la convivencia. El Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo mantener a la comunidad actualizada, asegurando que cada paso en la construcción refuerce el compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar de la población.