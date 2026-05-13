Después de 25 años, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) lanzó una licitación para construir la línea F de subte. Este recorrido, que conectará Barracas con Palermo, es sumamente esperado por los usuarios y contribuirá a la agilidad del transporte en la capital. La nueva línea contará con 12 estaciones, que se vincularán con seis líneas de la red y dos de ferrocarril. Se prevé que los trabajos comiencen el año próximo y se destinará una inversión de u$s 1.350 millones. La obra civil de la línea F está planificada para llevarse a cabo entre agosto de 2026 y fines de 2030, según confirmó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Es un hito histórico para la Ciudad”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tratándose de una de las obras de transporte más significativas de los próximos años. Uno de los puntos claves es que conectará con las seis líneas de subte y con la red ferroviaria metropolitana, para mejorar el transporte y la circulación en la Ciudad. La línea F unirá Barracas (donde nunca había llegado la red) con Palermo y transitará por las estaciones Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta. Además, el rol de la Línea F cumplirá un rol clave en la Ciudad: facilitará el traslado del norte-sur y descongestionará la Línea C, al conectar con el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución y la estación Palermo de la Línea San Martín. Jorge Macri agregó: "Hoy damos un paso histórico con la Línea F. Es un orgullo que podamos encarar la obra de infraestructura urbana más grande del país. La construcción de la línea F es un gran salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo". El recorrido incluirá 12 estaciones y tendrá un recorrido de 9,8 kilómetros de extensión: Además, la futura línea F podrá transportar a más de 300 mil pasajeros diarios.