En Estados Unidos, el Departamento de Estado establece una serie de requisitos para que los ciudadanos puedan renovar su pasaporte sin iniciar una solicitud completamente nueva.

No obstante, no todos los pasaportes son elegibles para este procedimiento. La antigüedad del documento, la edad que tenía la persona cuando fue emitido, su estado físico y determinados cambios en los datos personales pueden representar una traba en el proceso.

Estados Unidos restringe la renovación del pasaporte: ¿Cuáles son los requisitos?

Según lo que establece el Departamento de Estado, una persona no puede renovar su pasaporte si se encuentra en alguna de estas situaciones:

El pasaporte fue emitido cuando tenía menos de 16 años .

El documento fue emitido hace 15 años o más .

El pasaporte está dañado .

El documento fue perdido o robado .

El pasaporte no contiene el nombre legal actual del titular y este no dispone de documentación legal que permita acreditar el cambio de nombre.

Quienes sí califican, deben presentar el Formulario DS-82, el pasaporte que se desea renovar, una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales, el pago correspondiente y cuando haya un cambio de nombre, una documento que lo acredite.

Adicionalmente, la renovación en línea tiene requisitos extra:

El solicitante debe tener 25 años o más .

El pasaporte anterior debe haber sido de vigencia completa.

Que pierda vigencia dentro de un año o haya vencido hace menos de cinco años

No tener previsto viajar dentro de las 6 semanas posteriores a presentar la solicitud.

Quienes sí califican, deben presentar el Formulario DS-82, el pasaporte que se desea renovar, una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales, el pago correspondiente y cuando haya un cambio de nombre, una documento que lo acredite. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Para qué sirve el Formulario DS-82?

El Formulario DS-82 es la solicitud para renovar un pasaporte estadounidense de adulto cuando el titular cumple con las condiciones establecidas por el Departamento de Estado.

De acuerdo con las tarifas oficiales vigentes en 2026, la renovación mediante DS-82 cuesta US$130 para la libreta, US$30 para la tarjeta y US$160 para ambos documentos.

¿Qué pasa con quienes no sean elegibles para una renovación?

Quienes no cumplan con los requisitos de renovación no pierden la posibilidad de obtener un pasaporte. En esos casos, deben iniciar el procedimiento para solicitar uno nuevo.

El Departamento de Estado establece que estos solicitantes deben utilizar el Formulario DS-11 y presentarse personalmente en una oficina habilitada para recibir solicitudes de pasaporte.

El trámite con DS-11 tiene una estructura de costos diferente: para una libreta pasaporte de adulto se pagan actualmente US$130 de solicitud más US$35 de aceptación.