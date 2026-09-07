El paro afecta a estudiantes de la UNR y otras instituciones públicas.

Las universidades nacionales volverán a tener una jornada de paro este martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes profundizaran el plan de lucha por reclamos salariales y presupuestarios. La medida fue convocada a nivel nacional y tendrá impacto en distintas casas de estudio.

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), los sindicatos ya confirmaron su adhesión a la huelga de 24 horas. En Buenos Aires, además, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA informó que permanecerá cerrada durante toda la jornada, por lo que no habrá actividades presenciales.

Qué universidades tendrán paro este martes 8 de septiembre

La medida fue convocada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales después de que la reunión paritaria del 1° de septiembre terminara sin acuerdo.

El paro abarcará a docentes y trabajadores nodocentes de las universidades públicas que adhieran a la convocatoria.

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), los sindicatos ya confirmaron su adhesión a la huelga de 24 horas. (Foto: UNR - composición con Canva) UNR (Composición con Canva)

En Rosario, la medida tendrá repercusión directa en la UNR, donde las organizaciones gremiales confirmaron una nueva jornada de protesta sin asistencia a los lugares de trabajo.

La huelga se suma a otra jornada de 24 horas realizada pocos días atrás y vuelve a afectar el normal desarrollo de las actividades universitarias.

Por eso, los estudiantes deberán consultar las comunicaciones de cada facultad para conocer cómo funcionará cada sede.

Qué pasa con las clases en la Facultad de Sociales de la UBA

La Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires confirmó que cerrarán sus puertas el martes 8 de septiembre debido al paro docente. (Foto: Wikimedia - JonySniuk) Wikimedia (JonySniuk)

En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la decisión es concreta: este martes 8 de septiembre permanecerá cerrada debido al paro dispuesto por los gremios docentes y nodocentes.

La entidad educativa confirmó la adhesión a la medida de fuerza a través de un comunicado que envió a su comunidad vía correo electrónico.

La suspensión alcanza a las actividades académicas, institucionales y administrativas presenciales en todas las sedes de la Facultad. Por lo tanto, los estudiantes que tenían clases presenciales deberán tener en cuenta que no se desarrollarán normalmente.

La medida responde a la adhesión al paro universitario nacional convocado para este martes. El resto de las facultades y universidades deberán informar de manera particular las modalidades que adoptarán durante la jornada.

Por qué hacen paro los docentes y nodocentes universitarios

Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, la recuperación del poder adquisitivo perdido frente a la inflación y mayores recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Los gremios también exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano. Estos planteos forman parte del nuevo plan de lucha anunciado tras la falta de acuerdo en la paritaria.

El conflicto continuará durante septiembre con nuevas acciones. El cronograma contempla una jornada nacional de clases públicas el martes 15, un acto frente al Palacio Pizzurno el jueves 17 y la organización de una quinta Marcha Federal Universitaria durante la primera semana de octubre.