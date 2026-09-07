Poner una botella de plástico llena de agua en el techo: por qué se hace en más de 30 países y para qué sirve.

Con tan solo una botella llena de agua se puede fabricar una potente lámpara ideal para iluminar ambientes oscuros durante el día. Se trata de un truco especialmente útil en casas con pocas ventanas o entrada limitada de luz natural, ya que el agua aprovecha la iluminación natural.

Este artefacto, también conocido como “lámpara de Moser”, es un método tradicional que consiste en insertar el recipiente en el techo dejando la mitad de la botella fuera y la mitad dentro. El sistema creado en Brasil durante las épocas de crisis permite aprovechar los rayos solares y, con el paso de los años, se extendió a más de 30 países.

Los orígenes de la lámpara casera más popular del mundo

Esta creación recibe su nombre gracias a Alfredo Moser, un mecánico brasileño de Uberaba que desarrolló la idea a comienzos de los años 2000, en un contexto marcado por problemas en el suministro eléctrico en Brasil.

Su propuesta consistía en atravesar el techo con una botella de plástico transparente llena de agua , dejando la parte superior expuesta al sol. De esta manera, podía aprovechar la iluminación exterior para llevar claridad a espacios interiores que permanecían oscuros durante el día.

Esta idea tomó dimensión internacional en 2011 cuando la organización MyShelter Foundation impulsó en Filipinas el programa Liter of Light donde tomaron este invento como una tecnología económica y fácil de replicar.

En los primeros 20 meses el proyecto llegó a más de 150.000 hogares filipinos y unas 350.000 viviendas repartidas en 15 países. Desde la UNESCO detallaron que posteriormente la expansión llevó las lámparas de Moser a más de 30 países.

Poner una botella de plástico llena de agua en el techo: por qué se hace en más de 30 países y para qué sirve. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por qué se expandió con tanta rapidez las lámparas de Moser y cuáles son sus principales ventajas

La expansión del invento tiene sentido porque combina eficiencia con materiales económicos. Además:

Da la posibilidad de reutilizar botellas de plástico.

Permite la instalación en viviendas con escasa iluminación natural.

No necesita electricidad durante el día .

Las propias comunidades aprenden a construir e instalar el sistema.

Poner una botella de plástico llena de agua en el techo: por qué se hace en más de 30 países y para qué sirve. Chat GPT / El Cronista USA

Por qué este sistema es efectivo y eficiente

El secreto detrás de las lámparas Moser radica en que la botella transmite la luz solar hacia el interior. El líquido permite refractar y dispersar la luz hacia diferentes direcciones, haciendo que la claridad se distribuya dentro de la habitación en lugar de concentrarse únicamente en un punto.

El método resulta especialmente útil en habitaciones con techos opacos, pocas ventanas o escasas entradas de luz natural.

Cómo hacer las lámparas Moser correctamente

El principio del sistema es sencillo: se utiliza una botella transparente llena de agua que se introduce parcialmente a través de una abertura realizada en el techo, dejando una parte en el exterior para recibir directamente la luz solar.

Algunas versiones incorporan además una pequeña cantidad de lavandina o cloro en el agua para retrasar la aparición de algas y conservar la transparencia del líquido durante más tiempo.

Se debe tener cuidado al realizar la instalación, no es recomendable simplemente perforar cualquier techo y colocar la botella. Para que sea seguro se debe