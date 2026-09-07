El martes 8 de septiembre no habrá clases en diferentes universidades nacionales debido a una nueva medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docentes.

La medida fue definida por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales luego de que la reunión paritaria del 1° de septiembre terminara sin acuerdo.

Los sindicatos reclaman una recomposición de los salarios, mayores recursos para las universidades y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro universitario del martes 8 de septiembre: quiénes no tendrán clases

La jornada de protesta alcanzará a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, por lo que las actividades académicas podrían verse interrumpidas durante el martes 8 de septiembre en un paro de 24 horas.

Paro universitario del martes 8 de septiembre: quiénes no tendrán clases y cuáles son los reclamos de los gremios docentes y no docentes.

Por qué las universidades vuelven a parar y qué reclaman los gremios

El conflicto se mantiene abierto por la falta de acuerdo en las negociaciones salariales. Entre los principales reclamos aparecen una recomposición de los ingresos para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, mayores fondos para el funcionamiento de las universidades y el cumplimiento de la legislación vigente sobre financiamiento universitario.

No será la última protesta: qué otras medidas anunciaron

El paro del martes 8 de septiembre es parte de un cronograma de acciones que continuará durante las próximas semanas. Para el martes 15 de septiembre, los gremios anunciaron una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”.

Además, el jueves 17 de septiembre realizarán un acto frente al Palacio Pizzurno, en coincidencia con una nueva convocatoria a paritaria docente y no docente.

Las organizaciones también anticiparon que buscarán impulsar una quinta Marcha Federal Universitaria durante la primera semana de octubre.