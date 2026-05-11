El miércoles 13 de mayo habrá un feriado bancario que afectará todas las operaciones. Así lo informaron desde la Asociación Bancaria, debido a un reclamo con las entidades financieras. En este marco, las operaciones presenciales estarán fuera de servicio y solo se podrá realizar estas únicas transacciones. Según el sindicado conducido por Sergio Palazzo, se frenará la atención al público en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Hipotecario, debido a las recientes medidas que afectaron a los trabajadores. Desde el gremio, denunciaron el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. “El cierre implica un vaciamiento de funciones esenciales y tendrá un fuerte impacto social”, remarcaron. La medida de fuerza se llevará adelante durante las últimas tres horas de atención bancaria del miércoles 13 de mayo, por lo que muchas operaciones podrían verse limitadas o directamente interrumpidas en el tramo final de la jornada. No obstante, no se descarta que el feriado se extienda para las 24 horas. Entre los servicios que podrían registrar inconvenientes aparecen: De todos modos, se espera que continúen funcionando los canales digitales, como home banking y aplicaciones móviles. Aunque las oficinas bancarias no abren durante los feriados, los usuarios podrán seguir realizando operaciones digitales esenciales. Los servicios disponibles incluyen: