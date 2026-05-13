Desde julio de 2025, California implementó un cambio legislativo que repercute en el ámbito laboral. Este nuevo marco regulatorio fue aprobado por el gobernador Gavin Newsom y tiene como objetivo extender las protecciones en materia de salud y seguridad laboral a un gran número de empleados y empleadas domésticas contratados por empresas, quienes hasta ese momento carecían de tal respaldo. Este progreso en cuanto a derechos laborales representa un hito significativo para aquellos que realizan labores esenciales, tales como limpieza, jardinería, cocina y cuidado de personas en los hogares a lo largo de todo el estado. A partir de ahora, las empresas que ofrecen servicios domésticos deben cumplir con las normativas de Cal/OSHA y desarrollar un Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP). Eso incluye: Hasta ahora, muchos empleados y empleadas del hogar contratados a través de compañías privadas quedaban excluidos del sistema de regulaciones de Cal/OSHA, la agencia estatal que supervisa las condiciones laborales y la prevención de accidentes. La legislación se extiende a todas las personas empleadas por empresas dedicadas a la provisión de servicios domésticos, independientemente de su estatus migratorio. Esto implica que tanto los residentes permanentes como los migrantes indocumentados poseen ahora el derecho de informar sobre irregularidades ante Cal/OSHA sin temor a represalias. Entre los principales beneficiarios se encuentran los trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones tales como: Las normativas establecidas no aplican a aquellas personas que son contratadas de manera directa y temporal. Existe una distinción normativa entre empleadores individuales y entidades empresariales registradas en el sector de servicios. No obstante, Cal/OSHA sugiere a todos los empleadores la consulta de las directrices oficiales para identificar sus responsabilidades concretas.