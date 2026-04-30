Al momento de la separación de una pareja con un hijo de por medio, uno de los temas más sensibles a debatir es el pago de la cuota alimentaria que determina la Justicia en el marco de las responsabilidades de maternidad y paternidad. SI bien no existe un monto único y obligatorio, el indicador del costo mensual de crianza puede funcionar como un indicador. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) determinó que el costo mensual de crianza de un hijo va desde los $ 515.236 hasta $ 676.431. Para realizar el cálculo, se toma como valor mensual la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA). Se incluyen ítems como el costo de alimentos necesarios y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etc. En la misma línea, muchos organismos toman los valores como guía para definir la pensión alimenticia, ya sea como monto total o como referencia para dividir entre ambos. De esta manera, el piso por cada hijo en mayo 2026 es: Cabe recordar que la cuota no se fija automáticamente en esos valores, sino que los jueces suelen establecerla como un porcentaje de los ingresos del progenitor no conviviente. En línea generales, suele ser el entre el 20% y el 30% del ingreso por hijo, pero varía según fatores como el nivel de ingresos, cantidad de hijos, capacidad económica de ambos padres. En caso no se pague la pensión alimenticia, el otro progenitor podrá iniciar un juicio para exigir el pago. El juez podrá disponer de algunas medidas como embargo de sueldo, embargo de cuentas bancarias, retención de ingresos, entre otros. La deuda generará intereses y podría generar problemas para sacar créditos, realizar trámites, salir del país y hasta ocupar cargos públicos.