Confirmado: por qué los hombres viven menos que las mujeres, según la ciencia

La diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres ha sido confirmada por diversos estudios científicos. La investigación muestra que, en promedio, las mujeres viven más que los hombres, y esta brecha se atribuye a diferentes factores biológicos y conductuales.

La ciencia señaló que estos tipos de factores se combinan para explicar por qué los hombres tienen una menor esperanza de vida en comparación con las mujeres, incluso, investigaciones de comunidades religiosas apoyan la teoría científica.

Por qué los hombres viven menos que las mujeres

La diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres ha sido objeto de diversos estudios, y la ciencia ha identificado varios factores biológicos que contribuyen a esta brecha.

Uno de los hallazgos más significativos proviene de investigaciones en animales, que muestran que las hembras tienden a vivir más tiempo que los machos.

Factores biológicos podrían explicar la mayor longevidad femenina en comparación con los hombres (Fuente: Freepik)

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) analizó 101 especies animales en estado salvaje y encontró que las hembras vivían un 18,6% más que los machos. En comparación, en humanos, la brecha es del 7,8%.

En particular, investigaciones realizadas en centros psiquiátricos en Estados Unidos revelaron que hombres a quienes se les extirparon los testículos vivieron, en promedio, 14 años más que aquellos que conservaron sus gónadas.

Este hallazgo apunta a que la masculinidad, asociada a altos niveles de testosterona y comportamientos de riesgo, podría influir negativamente en la longevidad.

Por su parte, el sistema inmunológico jugaría un rol crucial. Las mujeres tienen un sistema inmunológico más robusto, lo que podría contribuir a su mayor resistencia a enfermedades y, por ende, a una mayor esperanza de vida.

Las mujeres tienen un sistema inmunológico que protege mejor contra enfermedades, aumentando su longevidad (Fuente: Freepik)

El impacto de la conducta y actividad sexual en la prolongación de vida

Los factores que influyen en la diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres incluyen tanto aspectos biológicos como conductuales. Aquí algunos puntos clave: