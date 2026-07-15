Las Fuerzas Armadas mantienen vigente el proceso de incorporación al Ejército Argentino para los jóvenes de entre 18 y 24 años que buscan una salida laboral con formación profesional y beneficios sociales.

Además de percibir un haber mensual, quienes sean admitidos podrán acceder a una cobertura de salud, aportes previsionales y capacitación en distintos oficios.

Cabe destacar que es obligatorio cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Defensa.

Cuáles son los 4 requisitos para ingresar al Ejército Argentino

El Ministerio de Defensa establece cuatro condiciones obligatorias para quienes deseen incorporarse como soldados voluntarios.

El Ministerio de Defensa establece cuatro condiciones obligatorias para quienes deseen incorporarse como soldados voluntarios. (Foto: Zona Militar) Zona Militar

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano argentino .

Tener entre 18 y 24 años al momento de realizar el curso de admisión.

Contar con el nivel primario completo.

No registrar antecedentes penales.

Cumplir con estas condiciones es el primer paso para iniciar el proceso de incorporación al Ejército.

Qué beneficios ofrece el Ejército a los jóvenes que ingresan

Quienes sean incorporados accederán a un conjunto de beneficios laborales, educativos y sociales.

Entre ellos se encuentran:

Haber mensual más suplementos.

Cobertura sanitaria y social.

Aportes previsionales.

Capacitación en aptitudes especiales y oficios.

Posibilidad de finalizar los estudios secundarios.

Oportunidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial.

Estos beneficios forman parte del programa destinado a los soldados voluntarios.

Cómo hacer la inscripción para ingresar al Ejército

El trámite comienza con la descarga del formulario oficial de inscripción.

Una vez completado, el documento debe presentarse de manera presencial en el centro de incorporación más cercano.

Desde el Ministerio de Defensa recuerdan que el cumplimiento de los requisitos y la presentación de la documentación son indispensables para avanzar en el proceso de admisión.