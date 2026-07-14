Fuerzas Armadas con aumento confirmado: el Ejército Nacional aplicará una nueva suba tras el pago del aguinaldo.

La medida contempla montos diferenciados según el grado y el tiempo de permanencia.

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El Gobierno de Perú confirmó un nuevo aumento en la asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-EF y comenzará a reflejarse en los pagos correspondientes al año fiscal 2026, tras el pago del aguinaldo, beneficiando tanto a la tropa regular como a quienes continúan vinculados mediante reenganche.

La actualización de los montos, publicada en el diario El Peruano, responde a una autorización otorgada por la Ley N.° 32590, que permitió elevar las asignaciones económicas desde junio de este año como un reconocimiento al servicio que presta el personal militar.

¿De cuánto será el nuevo aumento para las Fuerzas Armadas?

Con la entrada en vigor del decreto, los integrantes de la tropa regular recibirán nuevos valores mensuales de acuerdo con su grado dentro de las Fuerzas Armadas peruanas.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

S/ 547,50 para sargentos de primera, cabos de primera y grados equivalentes.

S/ 493,50 para sargentos de segunda, cabos de segunda y equivalentes.

S/ 438 para cabos, marineros y personal equivalente.

S/ 384 para soldados, grumetes y avioneros.

El ajuste busca actualizar las asignaciones económicas que reciben quienes cumplen el Servicio Militar Acuartelado en las tres instituciones militares del país.

¿Cuánto recibirán quienes continúan en las Fuerzas Armadas mediante reenganche?

El decreto también contempla incrementos para el personal que decidió permanecer en servicio mediante la modalidad de reenganche.

En estos casos, las asignaciones aumentan progresivamente conforme avanza cada periodo de permanencia. Durante el primer reenganche, los pagos oscilan entre S/ 657 y S/ 822, dependiendo del grado.

Fuerzas Armadas con aumento confirmado: el Ejército Nacional aplicará una nueva suba tras el pago del aguinaldo.

En el quinto reenganche se alcanzan las cifras más altas previstas por la norma:

S/ 1.203 para sargentos de primera y grados equivalentes

S/ 1.081,50 para sargentos de segunda y equivalentes.

S/ 961,50 para cabos, marineros y personal equivalente.

De esta manera, el esquema premia la continuidad del personal dentro de las Fuerzas Armadas con asignaciones superiores a las otorgadas a la tropa regular.

¿Desde cuándo comenzará a aplicarse el aumento?

La medida tiene efectos para las asignaciones correspondientes al año fiscal 2026, luego de que la Ley N.° 32590 autorizara el incremento a partir de junio.

Para facilitar la implementación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará la actualización automática de los nuevos valores en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Con ello, las entidades responsables podrán procesar las planillas con las nuevas asignaciones sin necesidad de trámites adicionales por parte del personal beneficiario.