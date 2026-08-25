Confirmado por el Museo Nacional de Aeronáutica: abrirán el Hangar 4 y se podrá ingresar al Hércules C-130 durante dos días.

El Museo Nacional de Aeronáutica (MNA) anunció una nueva edición de “Hangar 4 Libre”, una propuesta que permite a los visitantes recorrer sectores habitualmente restringidos y conocer de cerca algunas de las aeronaves más emblemáticas de la historia argentina .

La actividad se realizará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, entre las 10 y las 17 horas, en las instalaciones del museo ubicadas en la histórica Base Aérea de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la posibilidad de ingresar al legendario Hércules C-130, una de las aeronaves más reconocidas de la Fuerza Aérea Argentina y protagonista de numerosas misiones de transporte, asistencia y operaciones especiales.

Hangar 4 Libre: qué podrán ver los visitantes

La propuesta busca acercar al público piezas que normalmente no forman parte de los recorridos tradicionales del museo.

Confirmado por el Museo Nacional de Aeronáutica: abrirán el Hangar 4 y se podrá ingresar al Hércules C-130 durante dos días. mna.ar

Entre los principales atractivos se destacan:

Acceso especial al Hangar 4 .

Ingreso al histórico Hércules C-130 .

Exposición de aeronaves emblemáticas.

Espacios de conservación y restauración.

Actividades para toda la familia.

Recorridos educativos sobre la historia aeronáutica argentina.

El evento se convirtió en una de las iniciativas más convocantes del museo debido a que permite observar de cerca aviones que marcaron distintas etapas de la aviación militar y civil del país.

Además, los asistentes podrán conocer detalles técnicos de las aeronaves, su funcionamiento y el trabajo de preservación que realiza el personal especializado para mantener en condiciones el patrimonio histórico aeronáutico nacional.

Dónde queda el Museo Nacional de Aeronáutica y cómo participar

El Museo Nacional de Aeronáutica funciona dentro de la Base Aérea Militar Morón, un predio de gran valor histórico para la aviación argentina.

La jornada está pensada tanto para aficionados a la aeronáutica como para quienes buscan una salida diferente durante el fin de semana. En este sentido, el ingreso al Hangar 4 representa una oportunidad poco frecuente para observar áreas que habitualmente permanecen cerradas al público.

Si bien el protagonista será el Hércules C-130, los visitantes también podrán recorrer otras exposiciones permanentes y descubrir piezas históricas vinculadas al desarrollo de la aviación nacional.

Con esta nueva edición de Hangar 4 Libre, el museo apuesta una vez más a acercar la historia aeronáutica argentina al público y ofrecer una experiencia única para los fanáticos de los aviones y las familias que buscan una actividad diferente en el conurbano bonaerense.