La disposición obliga a bancos y proveedores de pagos a interrumpir determinados servicios para quienes aparezcan en el registro.

La Comunicación “A” 8144/2024 del Banco Central (BCRA) dispone que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago (PSP) no pueden brindar servicios de cobro a los comercios, personas humanas y empresas que figuren en la Base de Contribuyentes No Confiables de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La norma alcanza a quienes cumplen la función de aceptación de pagos con transferencia, adquirencia y agregación o subadquirencia, es decir, las empresas que habilitan a un comercio a cobrar con tarjetas, QR o transferencias.

A quiénes alcanza la normativa 8144/2024 y qué servicios deben bloquearse

La disposición alcanza a los comercios y demás personas humanas o jurídicas que figuren en la Base de Contribuyentes No Confiables.

El BCRA estableció que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que acepten transferencias y procesen pagos con tarjetas no podrán prestar esos servicios a los contribuyentes incluidos en el registro.

Para quienes ya contaban con esos mecanismos de cobro, la comunicación fija un plazo de un día hábil desde que la entidad recibe la notificación de ARCA para discontinuarlos.

Mientras el organismo no instrumentara las notificaciones de altas y bajas, los bancos y PSP debían consultar la base al menos una vez por semana y aplicar las restricciones correspondientes.

Qué es la Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA

Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Se trata de un registro que reúne CUIT con inconsistencias en su capacidad operativa, económica o financiera. Según los criterios publicados por ARCA, estas irregularidades pueden surgir cuando la actividad declarada, los comprobantes emitidos o la documentación respaldatoria no coinciden con la magnitud, calidad o condiciones de las operaciones realizadas, o cuando directamente no existen elementos que las acrediten.

La inclusión responde a inconsistencias que el organismo no pudo verificar o constatar y que requieren una explicación o regularización por parte del responsable.

Cómo saber si un CUIT está en el listado y cómo salir

Los contribuyentes pueden consultar el estado administrativo de su CUIT mediante el servicio «Consulta estados administrativos de la CUIT» de ARCA. Para acceder a través de los servicios con clave fiscal, deben contar con nivel de seguridad 2 o superior y tener habilitado el servicio «Sistema Registral».

También pueden revisar las notificaciones recibidas en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Para solicitar la regularización, ARCA indica que se debe enviar una Presentación Digital y seleccionar el trámite «Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial». El caso será evaluado, y en esa instancia se analizarán la documentación y las circunstancias particulares antes de decidir si corresponde restituir el estado de la CUIT.

La resolución se comunica a través del Domicilio Fiscal Electrónico.