Cuenta DNI renovó su esquema de beneficios para agosto y volvió a ofrecer una amplia variedad de descuentos para quienes utilizan la billetera digital de Banco Provincia.

Las promociones abarcan desde compras en comercios de cercanía hasta gastronomía, ferias, farmacias, librerías y otros rubros de consumo habitual.

Durante este mes también continúan algunas opciones especialmente destinadas a reducir gastos cotidianos, como el descuento para la compra de garrafas y los beneficios en universidades, clubes y entidades educativas.

Además, hay promociones especiales para determinadas marcas y alternativas de financiación con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

Descuentos de Cuenta DNI para ahorrar en las compras de todos los días

Uno de los principales beneficios de agosto está dirigido a los comercios de cercanía. Los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes , con un reintegro máximo de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese límite es necesario realizar consumos por $30.000.

También continúan las promociones en ferias y mercados, donde se ofrece un 40% de descuento todos los días . El beneficio tiene un tope de $6.000 semanales por persona y se alcanza con compras de $15.000.

Otro de los descuentos disponibles durante agosto corresponde a las garrafas. En este caso, el ahorro es del 40% todos los días, con un límite de reintegro de $18.000 mensuales por persona. Para llegar al máximo se necesitan consumos por $45.000.

A su vez, quienes realicen pagos en universidades, eventos, entidades educativas y clubes podrán obtener un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y persona.

Cuenta DNI ofrece durante agosto nuevos beneficios y descuentos para ahorrar en compras y gastos cotidianos. El Cronista

Gastronomía, YPF Full y marcas: los descuentos que vuelven los fines de semana

La gastronomía vuelve a tener un beneficio específico durante los fines de semana. En agosto, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona. El tope se alcanza con consumos de $32.000.

La misma modalidad se mantiene para los locales gastronómicos adheridos de YPF Full.

Allí también se puede conseguir un 25% de descuento los sábados y domingos, con un máximo de $8.000 semanales por persona. El beneficio no incluye la compra de combustibles.

Por otra parte, determinadas marcas destacadas ofrecen un 30% de descuento todos los días. En este caso, el reintegro tiene un tope de $15.000 por mes y por persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías, farmacias y cuotas sin interés: todas las opciones que siguen vigentes

El calendario de promociones también contempla descuentos específicos para otros gastos habituales. En librerías de texto, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento los lunes y martes , sin tope de reintegro.

En tanto, las compras realizadas en farmacias y perfumerías tienen un 10% de descuento los miércoles y jueves , también sin límite de reintegro.

Además, las personas que tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. Para utilizar esta alternativa, las compras deben realizarse mediante QR desde la aplicación.

Para más información, los interesados pueden ingresar en Banco de la Provincia de Buenos Aires.