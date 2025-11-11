Miles de trabajadores podrán disfrutar de un nuevo feriado el próximo jueves 20 de noviembre que dará lugar a un fin de semana extralargo de cinco jornadas en el inicio de los días de calor y será el primero para un grupo de personas en la mitad del onceavo mes del 2025 .

A falta de pocos días para el inicio del verano, los trabajadores alcanzados por este descanso adicional de 5 días podrán realizar una mini escapada, porque tendrán un asueto extra para aprovechar el fin de la primavera.

Jueves 20 de noviembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En esta ocasión, no será un descanso a nivel nacional, sino un asueto para un distintos municipios de la provincia de Buenos Aires donde sus habitantes gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El jueves 20 de noviembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana extralargo de 5 días para poder descansar:

Magdalena, Provincia de Buenos Aires.

Pedro Luro, Provincia de Buenos Aires.

Porvenir, Provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes tendrá feriado el jueves 20 de noviembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana largo del Día de la Soberanía se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 20 de noviembre

Día de la Soberanía.

Batalla de Vuelta de Obligado.

Fundación de Caleta Olivia, Santa Cruz.

Fallecimiento del Perito Moreno.

Día Universal del Niño.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el del 12 de octubre, que se movió al viernes 10. El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 4 días por el puente del 24 de noviembre .

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Fin de semana largo 2025: ¿cuántos quedan en el calendario?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Soberanía, ya que en octubre no restan feriados nacionales. Por otro lado, los argentinos también tendrán dos fines de semana largos más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025