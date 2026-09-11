EL feriado es en una localidad bonaerense.

Septiembre tendrá un nuevo día de descanso para miles de trabajadores y estudiantes de la provincia de Buenos Aires.

La fecha será el lunes 14 de septiembre y permitirá extender el fin de semana durante tres días consecutivos.

¿Por qué es feriado el lunes 14 de septiembre?

La fecha corresponde a una celebración vinculada con el aniversario fundacional de Exaltación de la Cruz, un municipio ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires.

El lunes 14 se realizarán las actividades correspondientes a la celebración de un nuevo aniversario de la localidad. Por este motivo, la jornada tendrá carácter de día no laborable dentro de ese distrito.

¿A quiénes alcanza el descanso del lunes 14?

(foto:Freepik).

La medida alcanza principalmente a quienes desarrollan sus actividades dentro de Exaltación de la Cruz. Entre ellos se encuentran trabajadores de la administración pública provincial y empleados de las sucursales del Banco Provincia ubicadas en el municipio.

En el caso de los trabajadores del sector privado, la adhesión al día no laborable puede quedar a criterio de cada empleador, por lo que no todos tendrán necesariamente el día libre.

¿Cómo queda el fin de semana largo?

Para las personas alcanzadas por la medida, el calendario queda de la siguiente manera:

Sábado 12 de septiembre: fin de semana.

Domingo 13 de septiembre: fin de semana.

Lunes 14 de septiembre: día no laborable.

De esta manera, habrá tres días consecutivos de descanso.