Un nuevo feriado dará paso al primer fin de semana largo de agosto para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

Si bien el calendario nacional marca el 17 de agosto como el próximo asueto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, un asueto local armará tres días de descanso consecutivos.

Quiénes serán los beneficiados por el feriado del 3 de agosto

El asueto local conmemorará el aniversario fundacional del parido de Quequén, una ciudad ubicada al sureste de la provincia de Buenos Aires que cumple 172 años desde su fundación.

Durante el fin de semana largo se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y actos oficiales a cargo de las autoridades.

De esta manera, los festejos se darán de la siguiente manera:

Sábado 8 y domingo 9: desde las 14 horas, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde habrá música, gastronomía, emprendedores y actividades gratuitas.

Lunes 3: acto protocolar en la Plaza de los Niños, frente a la Capilla de Merced.

Montaje EC

El cierre del domingo estará a cargo diversos artistas de Quequén y Necochea como Metaguacha, Leaonel Carli, entre otros. También, habrá juegos inflables, parque de diversiones y el espectáculo infantil Canapé de Polenta.

De esta manera, el lunes no laborable podrá ser aprovechado por los trabajadores municipales y empleados bancarios. Quienes presten servicios en el sector privado será opcional según empleador.

¿Cuáles son los feriados en Argentina en 2026?

El calendario oficial de feriados del corriente año señala las siguientes fechas: