Adrian Gardiner, un empresario sudafricano, compró en 1989 una granja de 1200 hectáreas en la provincia del Cabo Oriental, en Sudáfrica. Su intención inicial era sencilla: tener un lugar para descansar y pasar tiempo con su familia durante los fines de semana.

Sin embargo, el paisaje que encontró estaba lejos de ser un refugio de naturaleza. Durante décadas, la zona había sufrido el impacto de la agricultura, el sobrepastoreo y la caza, factores que habían reducido de manera considerable la presencia de fauna autóctona.

De una granja familiar a una enorme reserva natural

Con el paso de los años, Gardiner comenzó a comprar terrenos de productores de los alrededores que habían decidido vender sus propiedades. Así, aquella primera granja fue creciendo hasta alcanzar inicialmente unas 7000 hectáreas.

El empresario decidió entonces abandonar la producción tradicional y comenzar un ambicioso proceso de recuperación del ecosistema. En 1992 fundó Shamwari Private Game Reserve, una reserva natural que recibió a sus primeros visitantes ese mismo año.

Para recuperar la biodiversidad de la zona fue necesario rehabilitar los terrenos, controlar especies invasoras y reintroducir animales que habían desaparecido. El proceso permitió que el ecosistema recuperara progresivamente las condiciones necesarias para sostener una mayor cantidad de especies.

Imagen ilustrativa con IA

El proyecto que terminó albergando más de 5000 animales

El crecimiento continuó durante los años siguientes y, para el año 2000, el territorio ya contaba con las condiciones necesarias para sostener grandes depredadores. En octubre de ese año se produjo uno de los momentos más importantes del proyecto: los leones fueron reintroducidos en Shamwari.

En la actualidad, la reserva alcanza aproximadamente 25.000 hectáreas, más de 20 veces la superficie que Gardiner había comprado originalmente. El territorio alberga más de 5000 animales y unas 275 especies de aves, entre ellas algunas de las especies más emblemáticas de la fauna africana.

Entre los animales que viven en la reserva se encuentran elefantes, rinocerontes, búfalos, leopardos y leones, conocidos como los “Big Five”. También hay guepardos, hienas y diferentes especies de antílopes.

Aunque Gardiner decidió vender Shamwari en 2008, conservó una parte de las tierras. De esta manera, aquella propiedad que había adquirido para descansar los fines de semana terminó dando origen a uno de los grandes proyectos de recuperación y conservación de fauna del este de Sudáfrica.