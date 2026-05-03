La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas más elegidas para interiores por su resistencia y bajo mantenimiento. Sin embargo, durante el otoño hay un aspecto clave que muchos pasan por alto, la poda. A diferencia de otras épocas del año, en esta temporada no se trata de recortar de forma regular, sino de intervenir solo en casos puntuales para no afectar su desarrollo. En los meses más fríos, la planta reduce su ritmo de crecimiento, por lo que no necesita podas frecuentes. Lo recomendable es revisarla cada dos o tres semanas y observar si presenta hojas en mal estado. Si todo está en buenas condiciones, lo mejor es no tocarla. La poda en otoño es únicamente de mantenimiento. Se justifica cuando aparecen señales claras de deterioro, como: Retirar estas partes ayuda a que la planta concentre su energía en el crecimiento saludable. Para evitar daños, es importante seguir algunos cuidados básicos: Una poda excesiva puede debilitar la planta, especialmente en esta etapa. Durante el otoño, la sansevieria entra en una fase más lenta. Esto implica menos riego, menor necesidad de fertilización y un cuidado más conservador. Intervenir de más en este momento puede generarle estrés y afectar su estado general. Uno de los fallos más habituales es podar por rutina o estética, sin que la planta lo necesite. En esta época, lo ideal es actuar solo cuando hay hojas dañadas. Con un mantenimiento simple y sin excesos, la lengua de suegra puede mantenerse fuerte, verde y saludable durante todo el año.