En jardines, quintas y patios urbanos aparece una escena que llama la atención: limoneros con el tronco cubierto de papel aluminio. A primera vista, muchos creen que se trata de un truco casero para espantar insectos o plagas. Sin embargo, la explicación va por otro camino y se relaciona con el cuidado térmico del árbol, sobre todo en invierno. La técnica apunta a proteger la corteza frente a cambios bruscos de temperatura, un problema frecuente en limoneros jóvenes o recién plantados. En esta etapa, el árbol todavía no desarrolla una protección natural suficiente y queda más expuesto al frío y al sol intenso de los días invernales. El principal riesgo que buscan evitar los horticultores se conoce como escaldadura solar. Durante jornadas soleadas de invierno, un lado del tronco recibe radiación directa y sube su temperatura. Cuando cae el sol o llega una helada nocturna, ese mismo sector se enfría de forma abrupta. Ese contraste térmico daña los tejidos internos, provoca la muerte de células y, en muchos casos, genera grietas en la corteza. Aunque el daño no siempre se ve a simple vista, el impacto aparece meses después, cuando el limonero brota con menos fuerza o retrasa su crecimiento en primavera. El papel de aluminio actúa como una barrera reflectante. Su superficie clara devuelve parte de la radiación solar y evita que un solo costado del tronco acumule calor durante el día. De esta manera, la temperatura de la corteza se mantiene más pareja y el árbol sufre menos estrés térmico. En la práctica, el aluminio cumple una función similar a la de los protectores comerciales o la pintura blanca diluida que recomiendan muchos manuales de fruticultura. La diferencia está en el costo y la accesibilidad: el aluminio resulta barato, fácil de conseguir y rápido de colocar. Los especialistas sugieren aplicar este tipo de protección durante los primeros inviernos del limonero, cuando la corteza todavía es fina y sensible. También se recomienda en árboles plantados recientemente o en zonas donde el invierno combina sol fuerte durante el día y bajas temperaturas por la noche. El momento ideal para colocar el aluminio es al inicio del frío y retirarlo cuando pasa el período de riesgo. No se trata de una solución permanente ni de algo que deba quedar todo el año. Uno de los puntos clave es el control periódico. Si el aluminio queda demasiado ajustado o se mantiene por mucho tiempo, puede retener humedad y favorecer la aparición de hongos o plagas. Por eso, conviene revisarlo cada cierto tiempo y asegurarse de que el tronco respire. Otro error frecuente es creer que el papel aluminio reemplaza otros cuidados básicos. El limonero necesita riego adecuado, buen drenaje, suelo fértil y poda correcta para crecer sano. La envoltura solo cumple una función puntual y preventiva. Distintas universidades y centros de investigación agrícola advierten que la escaldadura solar no siempre deja marcas visibles, pero sí afecta el desarrollo general del árbol. Un limonero dañado por el frío extremo suele arrancar la primavera con menos vigor, brotes débiles y menor capacidad de crecimiento. En cultivos comerciales, este problema reduce el rendimiento a mediano plazo. En jardines y huertas familiares, se traduce en plantas más lentas y menos productivas.