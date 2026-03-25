Desde el emblemático madroño hasta la fragante lavanda, hay 7 plantas típicas de Madrid que aportan belleza y se adaptan perfectamente al clima madrileño, ofreciendo color y frescura durante todo el año. Si estás buscando ideas para decorar tu jardín o terraza, estas especies recomendadas por el sitio especializado Pradoplant son perfectas para darle un toque local y natural a tu espacio. El madroño es una de las plantas más representativas de Madrid y se encuentra presente en lugares emblemáticos como la Plaza del Sol y el Paseo del Prado. Este árbol perenne destaca por sus hojas de un verde oscuro intenso y sus frutos rojos, que son comestibles. Los frutos se utilizan comúnmente para hacer mermeladas y licores, una tradición que se remonta a siglos atrás. Además, es muy resistente, lo que lo convierte en una excelente opción para jardines y terrazas madrileñas. Conocido por sus flores blancas y su aroma delicado, el falso jazmín es una planta trepadora muy apreciada en los jardines madrileños. Su resistencia a las bajas temperaturas invernales y a los calores estivales lo hacen ideal para la zona. Las begonias son plantas perennes que se destacan por sus flores coloridas y vibrantes. Su versatilidad permite cultivarlas tanto en macetas como en jardines, y se adaptan perfectamente al clima madrileño. Sus flores, que van desde el blanco hasta el rojo y el naranja, brindan un toque alegre y cálido a cualquier espacio. Además, sus hojas decorativas las hacen atractivas incluso fuera de su temporada de floración. Los narcisos, con sus flores blancas o amarillas y su característica corona central, son una de las plantas más hermosas que se pueden encontrar en los jardines de Madrid. Estos bulbos de primavera suelen brotar a principios de la temporada, anunciando la llegada de la estación. Su fragancia y belleza los hacen ideales para borduras y parterres, donde su brillo amarillo o blanco ilumina los espacios verdes de la ciudad. Las verbenas son una de las plantas más comunes en los jardines y parques de Madrid debido a su facilidad de cultivo y su resistencia al calor. Estas plantas producen racimos de flores que varían en colores, como el violeta, rosa, rojo y blanco. Son perfectas para crear borduras o cubrir zonas expuestas al sol. Su floración continua durante todo el verano las convierte en una opción excelente para mantener tu jardín vibrante y colorido. La lavanda es conocida por su aroma relajante y sus flores moradas que no solo decoran, sino que también atraen a abejas y mariposas. Esta planta aromática se cultiva en los jardines madrileños por su capacidad para resistir el calor del verano y su escaso requerimiento de riego. Su fragancia no solo embellece el ambiente, también ayuda a repeler insectos, convirtiéndola en una opción muy útil y decorativa para cualquier terraza o jardín. La clavelina, también conocida como clavel chino, es una planta muy popular en la Comunidad de Madrid. Se caracteriza por sus flores en tonos rojos, blancos y rosas, que iluminan cualquier espacio. Esta planta perenne es resistente y fácil de cuidar, lo que la convierte en una opción ideal para adornar tanto jardines como balcones y terrazas.