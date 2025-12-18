Cómo limpiar las quemaduras de una olla Essen sin rayarla ni haciendo fuerza en pocos minutos Fuente: Shutterstock

Con el paso del tiempo y el uso frecuente, es habitual que las ollas de tipo Essen acumulen restos de grasa y presenten quemaduras visibles, sobre todo en la base y en los bordes externos. Estas manchas oscuras no solo afectan el aspecto del utensilio de cocina, sino que también hacen que la limpieza resulte más complicada.

Aunque muchos creen que la única solución es frotar con fuerza o utilizar productos químicos agresivos, existe un método casero simple que permite eliminar las quemaduras sin dañar la superficie.

El truco definitivo para limpiar las ollas Essen sin dañarlas

Reconocidas por su resistencia y calidad de cocción, las ollas Essen están diseñadas para durar muchos años. Sin embargo, para conservar su brillo y evitar el desgaste prematuro, es fundamental aplicar técnicas de limpieza adecuadas.

Antes de comenzar, es importante tener a mano algunos elementos básicos. Para realizar este truco de limpieza solo vas a necesitar:

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua caliente

Esponja suave o fibra no abrasiva

Las marcas quemadas se forman cuando la grasa se endurece y se adhiere al material. En lugar de recurrir a limpiadores industriales, este método aprovecha una reacción natural que ayuda a desprender la suciedad sin rayar la olla Essen ni afectar su acabado.

Además, usar elementos abrasivos puede arruinar el material, mientras que los ingredientes correctos pueden lograr excelentes resultados en pocos minutos.

Cómo aplicar el truco paso a paso sin hacer fuerza

El primer paso es cubrir la zona afectada con una cantidad abundante de bicarbonato de sodio. Luego, añadir vinagre blanco lentamente hasta que se genere la reacción espumosa. Esta combinación ayuda a despegar la suciedad adherida sin rayar la olla.

Una vez preparada la mezcla, hay que dejarla actuar entre 20 y 30 minutos. Si las manchas están muy incrustadas, el tiempo de reposo puede extenderse hasta una hora.

Cuando haya pasado ese período, se debe frotar suavemente con una esponja no abrasiva, sin ejercer presión excesiva e ir quitando la suciedad que estaba adherida a la superficie.

Para finalizar hay que enjuagar la olla con agua caliente, ya que el calor facilita la eliminación de los restos de grasa y mejora la limpieza general.

Cómo evitar las quemaduras en las ollas

Para cuidar correctamente una olla Essen, es importante evitar el uso de virulana metálica, cuchillos u objetos duros que puedan dejar marcas permanentes. Tampoco se recomienda aplicar productos industriales muy fuertes, ya que pueden dañar el acabado.

Como medida preventiva, conviene limpiar la base después de cada uso, evitar que los líquidos se derramen sobre la hornalla encendida y cocinar a fuego medio o bajo siempre que sea posible.